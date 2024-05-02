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內湖區首間公辦民營長照機構今開幕 蔣萬安憶1事：能體會照顧的辛苦

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安（前排右四）主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍籬、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影
台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安（前排右四）主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍籬、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影

高齡化社會來臨，北市高齡人口目前已逾55萬人，佔總人口數的21.93%，是六都高齡化比率最高縣市，長照機構需求也漸增，北市府委託北醫團隊於內湖行愛社宅設置住宿式長照機構，可收容79床住民，除了是內湖第一家公辦民營的住宿長照機構外，更結合智能與科技提供長者更完善需求。

台北市公辦民營住宿型長照服務目前共有7家以及公立醫院辦的3家共有10家，社會局專委楊雅茹表示，隨著高齡化社會來臨，需求量也會逐漸增長，擴建必要性也存在，市府也持續佈建中。

位於內湖區行愛社宅內住宿式長照機構近日開幕，除了是內湖區首間住宿長照機構外，更是北市首家委託醫學大學經營管理，共可收住79床，只要設籍北市，具機構住宿式服務需求中度失能、有管路、造廔口、植物人、長期臥床(含重癱)及呼吸器仰賴等有不同護理需求者，都可申請。

市長蔣萬安今天出席開幕典禮表示，進入超高齡化社會是台灣無可避免的，太太的祖母今年已經96歲，在他們剛結婚時身體還很好，還在宜蘭種菜，他們回去時還煮湯圓給他們吃說，「吃甜甜，生兒子（台語）」，當時他不知道也不相信，但還是吃了兩碗，結果現在生出三個兒子，蔣笑稱「老人家真的很有智慧」。

蔣萬安說，後來太太的祖母因為一次跌倒，身體機能退化長期臥病在床，岳父便來回奔波照顧，要復健、擦背、餵食等，有時候他會幫忙，也能體會照顧長者辛苦，雖然這是家中一個例子，但他相信在台北市有很多急需照顧的長者，打造以「人」為本社福政策、設施，是他對市民承諾。

北醫也結合醫療體系，以「創新與智能」為目標，導入電子圍籬、人臉辨識、床邊照護TOF感測系統、智慧床墊、高智能尿布等、遠距醫療照護等多項智能照顧設備，另用醫院管系系統與機構整合串連，讓工作人員有更多的時間陪伴照顧長輩，減輕負擔及壓力。

此外，社會局也在機構旁空間設置「行愛幸福學苑」，除了可提供機構住民活動外，更鼓勵社宅住戶與機構攜手互動，秉持社區共享、共好、共融的精神，打造跨世代族群友善空間。

蔣萬安表示，進入超高齡化社會是台灣無可避免的打造以「人」為本社福政策、設施，是他對市民承諾。圖／北市社會局提供
蔣萬安表示，進入超高齡化社會是台灣無可避免的打造以「人」為本社福政策、設施，是他對市民承諾。圖／北市社會局提供

內湖 蔣萬安 長照 高齡化

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