台灣國際陶藝雙年展首獎出爐 貝殼鳥巢展現精緻堅固力量

「2024台灣國際陶藝雙年展」共5大洲66國共1216件作品參展角逐百萬獎金，第一階段書面審查81件作品決選。新北市鶯歌陶瓷博物館今宣布首獎得主為日本佐藤雅之作品《貝殼鳥巢 喧鬧與繁華》，作品展現精緻、堅固力量。內外空間產生光影變化。共有20件獲獎，展覽持續至明年4月，於陶博館3樓特展室開展。

「2024台灣國際陶藝雙年展」收件來自5大洲66國共1216件參賽作品角逐獎金100萬首獎，數量較前一屆競賽增加484件。鶯歌陶博館日宣布首獎得主為來自日本的佐藤雅之《貝殼鳥巢喧鬧與繁華》、金獎得主為韓國的權真姬《概念核心_甕》、銀獎得主為大陸黃婧《回#12》、銅獎得主為俄羅斯尤利婭·巴蒂羅娃和馬拉特·穆哈梅托夫《白鳥III》。還有優選9件及評審推薦獎7件，總共有20件獲獎。

新北市文化局副局長于玟表示，2024年作為此展邁向20週年的里程碑，經過9屆成果累積，已有超過3千人次國內外創作者合作參與，使鶯歌成為國際陶藝展覽的重要據點，陶博館持續以台灣國際陶藝雙年展作為國際藝文交流立基，與新北市美術館共同打造鶯歌藝術城。陶博館長張啟文表示本屆的競賽首獎終於順利誕生，其他參賽作品創作主題多元，呈現當前世界陶藝趨勢。