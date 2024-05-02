社子輕軌擬經忠誠路欒樹大道…住戶反對喊「不要動」 北市捷運局回應

北市社子島開發案禁建50餘年，正待內政部審議核定區段徵收範圍，同樣受矚的還有社子輕軌，東西線全長約7.5公里，規畫將經過忠誠路一帶，當地居民不太接受，希望市府保留整排欒樹。捷運局今表示，未來將辦公聽會聽取地方意見，議員也建議盡量不要走高架，以免破壞景觀。

議會交通委員會今安排捷運局、台北捷運公司工作報告，捷運局提及，配合社子島開發計畫辦理期間，提供輕軌定線、設站、機廠等相關資訊，如今社子島開發計畫已完成都市計畫、防洪計畫、環境影響評估，目前待社子島區段徵收計畫審議核定及辦理時程確定後，社子輕軌規畫案再檢討後續辦理方式。

在地議員張斯綱關心社子輕軌路線及規畫進度，他指出，士林、北投區的交通堵塞，尤其忠誠路假日車流量大，天母棒球場的職棒賽、百貨公司商場活動等，往往湧入大量人車潮，就連社子地區聯外道路也很擁擠，憂社子輕軌恐排擠既有道路的交通疏運。另，忠誠路欒樹大道相當好看，建議盡量不要走高架，以免破壞景觀。

捷運局長鄭德發回應，社子輕軌東西線預計從鄰近台北海洋科技大學的社子機廠，經過社子大橋、北士科，一路至忠誠路的天母棒球場、高島屋，全長約7.5公里，目前規劃設置11個車站，南北線則是從北投士林科技園區開始，經過承德路、重慶北路至民權西路口，在捷運大橋頭站可轉乘，路線仍須再細推。

鄭德發指出，明年進入規畫期且預估須4、5年，要趕快將優先路網送交通部審查，核定後即可做可行性評估，而地政局區段徵收同步進行，希望時程走快一點，畢竟北士科也不容許市府拖太久。

他強調，社子輕軌不會排擠道路，但坦言忠誠路居民有個特殊反映，不太接受輕軌從忠誠路經過，「你不要給我動那排欒樹」，捷運局未來將與植物專業人士討論，是否移位或其他作為。理論上，輕軌是架設在道路中央，平面不太可行，占用道路且恐怕有風險，待後續路線確定，辦公聽會聽取地方想法。