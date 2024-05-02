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老翁捷運削筍挨罰1萬…本想幫寫申訴書 女議員2考量直接幫出罰款錢

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
台北市議員陳怡君。圖／引用自陳怡君臉書
台北市議員陳怡君。圖／引用自陳怡君臉書

北捷淡水線4月22日傍晚接獲民眾通報，車廂內有人亮刀，捷運警察隊到場發現竟然是名老翁，老翁認為車程時間太長，索性拿菜刀削起兩袋桂竹筍，因此挨罰一萬元。媒體人謝曜州感嘆「違規就是得罰，世上苦人、弱勢真多」。北市議員陳怡君因老翁讓她想到鄉下賣竹筍的舅公，昨原本想說幫阿伯寫申訴書，但陳今天說，為公平起見、也為不要讓公部門為難，她放棄申訴，直接繳罰款

陳怡君今天在臉書表示，因為她跟阿伯非親非故的關係，還不能幫他繳罰款，所以她稍後會跟捷運局取得阿伯的聯絡方式，給阿伯錢繳罰款，並直接跟他傳達搭乘大眾運輸的正確觀念，不要再讓阿伯觸法比較重要。

「我想到鄉下的舅公。」陳怡君受訪時也說到，因她小時候看舅公挖竹筍，一簍一簍要扛回家，再去賣竹筍，賣完了又沒賺多少錢那真的讓人很鼻酸，相信這位阿伯是不知情之下觸犯規定。

陳指出，雖然說是法律不外乎人情，但她相信73歲在捷運上削竹筍的老翁不是故意的，阿伯可能對法沒有那麼清楚，所以違規。她這兩天會去找阿伯解釋說明搭捷運的規則，免得阿伯不小心再犯，也請大家放心，更謝謝媒體朋友謝曜州的揭露，讓她有機會幫忙阿伯。

陳說，雖她選舉欠下的債務每個月都須讓銀行扣半薪四年，有時候挺拮据，多了一萬元無法解決她的債務，但卻可以解決阿伯的煩惱，她覺得很值得！「受人點滴當湧泉以報」，回想她一路成長的過程，也受到許多人幫忙，給她機會，所以當有能力之餘，也能做點小事回報身邊的人事物，也是對身邊恩人的感謝。

北捷 捷運 罰款 車廂

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