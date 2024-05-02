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魚果市場改建案未有結論 北農董事長：回歸政策公共利益角度

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北農今舉行董事會並針對魚果大樓改建雖尚未有結論，董事長楊鎮浯會後表示，據他瞭解大多數民股對出資是有疑慮，改建案屬於公共政策，會持續和議會溝通。記者洪子凱／攝影
北農今舉行董事會並針對魚果大樓改建雖尚未有結論，董事長楊鎮浯會後表示，據他瞭解大多數民股對出資是有疑慮，改建案屬於公共政策，會持續和議會溝通。記者洪子凱／攝影

台北市改建第一果菜及萬大魚類批發市場，針對冷鏈、拍賣系統等設備編列今年度預算2.6億元，市議會先前要求需按公司持股比例出資，否則不得動用該筆預算，北農今舉行董事會並排定該案討論，董事長楊鎮浯會後表示，大多數民股雖未表態，但私下瞭解很多股東對於按比例出資仍有疑慮。他強調，市府不僅是股東，也扮演房東及政府承擔政策及公共利益，不應單從股東看，後續也會和議會溝通。

知情人士指出，站在民股立場魚果大樓興建後市政府屬於房東角色，北農本來就要付使用費給市政府，裡面一些必要設施、設備是營運、維持拍賣市場必須有的，市府本應補助，現在若要按造持股比例出資，邏輯上不太合理，未來營運上恐也會產生更多問題。

北農董事長楊鎮浯表示，應議會要求將該案排入議程報告，但由於涉及層面較大，大多數民股未於會議中表態，還沒有結論，但在開董事會之前，不論在公開或私下場合都有和各股東提及，開會前大家心裡也知道有這個議題，大多數民股對要支付設備費用仍有疑慮，認為議會所提的要求未必符合實際狀況。

楊鎮浯說，北農公司是受台北市政府委託經營的，市府在北農具有三種身份，分別是股東、房東、政府，必須要做到三者兼具，站在政府角色必須肩負政策及公共利益。楊舉例，例如面對食安問題，中央跟市府雖有補助設施設備，但每年人力、耗材等，要額外付出1500多萬成本，「如果單純民營公司不需要做這些」，同要的問題應回到公共利益角度，不能單從股東的角度來看。

北農 房東 楊鎮浯

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北農討論民股出資第一魚果市場改建 5月2日開董事會

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