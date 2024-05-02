快訊

前演藝工會理事長康凱涉掐脖暴打員工遭起訴 本人氣炸回應了

周日立夏4大禁忌！做1事前途恐暗黑 命理師：用5枚硬幣能開運

比2018年多！振興花蓮觀光方案「每房最高千元」7月1日上路到這時

台電送核一廠乾式貯存水保計畫 新北：5月10日前核定

中央社／ 新北2日電

新北市府今天說，4月19日已收到台灣電力公司送審的核一廠室外乾式貯存水土保持計畫書，將於3個星期內審核完畢。農業局說，依據調解的共識，會在5月10日前核定。

副市長劉和然今天主持「金山二媽回娘家」記者會後接受聯訪。媒體報導，核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用；近日台電與新北市府達成和解，新北市府同意3週內完成核定。

劉和然說，室外乾式貯存場的水土保持核定，並沒有卡關的問題，不管是操作的安全、基地的安全，仍是回歸到核能安全的主軸。

他說，此議題主要是當時設計乾式貯存場時，緊鄰許多危險的場域，加上地質也令人擔心；當時市府稽查的時候，希望台電按照水土保持計畫書圖施工，也請台灣電力公司重新送變更的水土保持計畫到市府。

劉和然說，這段期間，市府與台電相互溝通，台電已經將最新的水土保持計畫送到市府，市府會核實審查，以確保安全。

市府農業局表示，核一廠室外乾貯水保計畫第2次變更案，於民國112年3月16日經台北高等行政法院判決應予核定，新北市府決定不上訴，將依法院判決辦理核定；但台電一直未將水保計畫補送來市府。

市府說，早已於107年發函將「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫水土保持計畫」及附件全部檢還台電，以致沒有卷，自然無從核定。

農業局說，今年1月18日起啟動調解，4月1日於台北高等行政法院調解決定，台電依水土保持計畫審核監督辦法第6條規定，檢送6份水土保持計畫書圖至新北市府，市府於收到書圖後，3週內完成核定。

農業局表示，從去年3月決定不上訴，歷經1年1個月，經濟部於今年4月19日將台電6份水土保持計畫書圖，核轉新北市府，市府現正辦理核定中。

金山區位於石門區核一廠、萬里區核二廠中間，金山金包里慈護宮董事長游忠義，也擔任過新北市升格前的金山鄉長；他被媒體問到基層對核能議題的看法時表示，以前，北海岸地區民眾多是反核，「現在不能反核了，要擁核」。

游忠義說，因為電價直漲，為了下一代年輕人的未來，外國也逐漸轉而使用核電，因此，希望在安全的前提下使用核電。

台電 核一

延伸閱讀

影／23日陪金山二媽回娘家送壓轎金 徒步遶境最美海岸

影／核一乾貯場將核定 劉和然：新北絕無卡關

傳韓國瑜勸進李四川選新北 侯友宜說要問「他」

被傳接棒選新北市長 劉和然：目前沒有任何決定

相關新聞

老翁捷運削筍挨罰1萬…本想幫寫申訴書 女議員2考量直接幫出罰款錢

北捷淡水線4月22日傍晚接獲民眾通報，車廂內有人亮刀，捷運警察隊到場發現竟然是名老翁，老翁認為車程時間太長，索性拿菜刀削...

社子輕軌擬經忠誠路欒樹大道…住戶反對喊「不要動」 北市捷運局回應

北市社子島開發案禁建50餘年，正待內政部審議核定區段徵收範圍，同樣受矚的還有社子輕軌，東西線全長約7.5公里，規畫將經過...

台灣國際陶藝雙年展首獎出爐 貝殼鳥巢展現精緻堅固力量

「2024台灣國際陶藝雙年展」共5大洲66國共1216件作品參展角逐百萬獎金，第一階段書面審查81件作品決選。新北市鶯歌...

魚果市場改建案未有結論 北農董事長：回歸政策公共利益角度

台北市改建第一果菜及萬大魚類批發市場，針對冷鏈、拍賣系統等設備編列今年度預算2.6億元，市議會先前要求需按公司持股比例出資，否則不得動用該筆預算，北農今舉行董事會並排定該案討論，董事長楊鎮浯會後表示，大多數民股雖未表態，但私下瞭解很多股東對於按比例出資仍有疑慮。他強調，市府不僅是股東，也扮演房東及政府承擔政策及公共利益，不應單從股東看，後續也會和議會溝通。

影／23日陪金山二媽回娘家送壓轎金 徒步遶境最美海岸

全台唯一海岸遶境「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，其中金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行。金包里慈護宮...

影／北市行愛住宿長照 導入智慧圍籬、電子尿布等科技

歷經4年籌備，台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。