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影／23日陪金山二媽回娘家送壓轎金 徒步遶境最美海岸

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳。記者李成蔭／攝影

全台唯一海岸遶境「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，其中金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行。金包里慈護宮董事長游忠義表示，今年活動有三大亮點，包含抽獎、沿路點心擔、壓轎金等；新北副市長劉和然表示，新北已連11年與廟方共辦媽祖文化祭，沿途欣賞美麗海岸線廣受好評。

劉和然、游忠義及金山區公所等今上午於市府舉辦記者會，現場除有宮廟特色表演，也將金包里二媽請到市府現場供大家參拜，好禮依序揭曉還有熱鬧活動，現場氣氛熱烈。

劉和然表示，金包里慈護宮是北海岸地區的信仰中心，有超過200年的歷史，市府已連11年與慈護宮共同辦理媽祖文化祭，每年依照傳統年例，於農曆4月16日最大退潮時，從金山步行恭請金包里二媽返回野柳媽祖洞，沿路可欣賞美麗的海岸線。

游忠義表示，每年全程18公里的徒步海岸遶境活動，是北海岸傳奇媽祖文化祭的重要一環，今年則有三大亮點，首先是報名者將有機會抽中限量媽祖造型氣球及光明燈，信眾可背著媽祖氣球隨香，造型氣球是以金包里二媽的「媽中媽」為設計概念，內有小神衣及2024限定祝福籤詩，可以長保行腳者整年平安。

再來為行腳集點換壓轎金，在金包里慈護宮、野柳保安宮、東澳朝天宮、漁澳順天宮4處設有紀念章集章站，凡走完全程並在明信片上集滿紀念章的信眾，可獲得甲辰年信封壓轎金1份。

另外，沿途設置「明星級的點心擔」，匯集粿粽、肉包、紅龜粿、黑糖粿等金山特色小吃，途中也設有多個具有傳統美食補給站，讓大家一路「呷平安」。

民政局長林耀長表示，11日起將有一系列活動，包括在開幕式當天邀請6組表演藝術家；12日則搭配母親節推出「慈護媽祖號召捐血義賣做公益」；19至20日間則將有傳統歌仔戲演出，為5月22日金山全境祈安大遶境及5月23日二媽回野柳媽祖洞祭典活動暖身。

金山區長劉昌松表示，徒步海岸遶境活動將於5月3日開始報名，報名者可獲得祈福衣、平安帽、護佑毛巾，而年長的信眾可搭乘金包里號觀光巴士，跟著遶境隊伍，零距離感受媽祖加持與保佑。

「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，其中金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行，新北市府今舉辦記者會宣傳，現場展出豐富好禮及紀念品。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，其中金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行，新北市府今舉辦記者會宣傳，現場展出豐富好禮及紀念品。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，其中金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行，新北市府今舉辦記者會宣傳，現場有熱鬧表演。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，其中金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行，新北市府今舉辦記者會宣傳，現場有熱鬧表演。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳，現場揭曉三大熱門好禮與紀念品，還有「明星級的點心擔」。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳，現場揭曉三大熱門好禮與紀念品，還有「明星級的點心擔」。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳，現場揭曉三大熱門好禮與紀念品。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳，現場揭曉三大熱門好禮與紀念品。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳，金包里慈護宮董事長游忠義分享今年三大亮點。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳，金包里慈護宮董事長游忠義分享今年三大亮點。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳；新北副市長劉和然表示，新北已連11年與廟方共辦媽祖文化祭，沿途欣賞美麗海岸線廣受好評。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，新北市府今舉辦記者會宣傳；新北副市長劉和然表示，新北已連11年與廟方共辦媽祖文化祭，沿途欣賞美麗海岸線廣受好評。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，其中金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行，新北市府今舉辦記者會宣傳，還將二媽請到現場。記者李成蔭／攝影
「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」將登場，其中金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行，新北市府今舉辦記者會宣傳，還將二媽請到現場。記者李成蔭／攝影

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