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影／北市行愛住宿長照 導入智慧圍籬、電子尿布等科技

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
歷經4年籌備，台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營。記者林俊良／攝影
歷經4年籌備，台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營。記者林俊良／攝影

歷經4年籌備，台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍離、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。

坐落於內湖行善社會住宅的行愛住宿長照機構占地847坪，目前共設有79床，提供設籍於北市連續一年以上之65歲以上，包含中重度失能、長期臥床具有管路、造廔口等護理需求之住民，24小時住宿照顧服務。

行愛住宿長照機構空間寬敞明亮，透過尖端智能設備的導入，打造新世代長照機構。機構位於行善社會住宅內，另規劃百坪的行愛幸福學苑，提供機構住民復健運動、規劃社區活動，鼓勵公宅與機構住民間的向互動，盼能建構讓青銀共融、共享、共好的全新住宅。

台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，導入智慧床墊、電子尿布等智能設備，穿戴式的醫療矽膠褲內，裝置感應器，自動偵測臥床患者大、小便，全自動清洗烘乾全程不需人力。記者林俊良／攝影
台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，導入智慧床墊、電子尿布等智能設備，穿戴式的醫療矽膠褲內，裝置感應器，自動偵測臥床患者大、小便，全自動清洗烘乾全程不需人力。記者林俊良／攝影
台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安（前排右四）主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍離、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影
台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安（前排右四）主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍離、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影
行愛住宿長照機構空間寬敞明亮，透過尖端智能設備的導入，打造新世代長照機構。記者林俊良／攝影
行愛住宿長照機構空間寬敞明亮，透過尖端智能設備的導入，打造新世代長照機構。記者林俊良／攝影
台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，坐落於內湖行善社會住宅的行愛住宿長照機構占地847坪，目前共設有79床，提供設籍於北市連續一年以上之65歲以上，包含中重度失能、長期臥床具有管路、造廔口等護理需求之住民，24小時住宿照顧服務。記者林俊良／攝影
台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，坐落於內湖行善社會住宅的行愛住宿長照機構占地847坪，目前共設有79床，提供設籍於北市連續一年以上之65歲以上，包含中重度失能、長期臥床具有管路、造廔口等護理需求之住民，24小時住宿照顧服務。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右四）主持行愛住宿長照機構揭幕，委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍離、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右四）主持行愛住宿長照機構揭幕，委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍離、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影
台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影
台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。記者林俊良／攝影

住宿 長照

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