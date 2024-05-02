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影／北市行愛住宿長照 導入智慧圍籬、電子尿布等科技
歷經4年籌備，台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍離、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。
坐落於內湖行善社會住宅的行愛住宿長照機構占地847坪，目前共設有79床，提供設籍於北市連續一年以上之65歲以上，包含中重度失能、長期臥床具有管路、造廔口等護理需求之住民，24小時住宿照顧服務。
行愛住宿長照機構空間寬敞明亮，透過尖端智能設備的導入，打造新世代長照機構。機構位於行善社會住宅內，另規劃百坪的行愛幸福學苑，提供機構住民復健運動、規劃社區活動，鼓勵公宅與機構住民間的向互動，盼能建構讓青銀共融、共享、共好的全新住宅。
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