影／北市行愛住宿長照 導入智慧圍籬、電子尿布等科技

歷經4年籌備，台北市立行愛住宿長照機構今天由台北市長蔣萬安主持揭幕，台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構，不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍離、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合，提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。

坐落於內湖行善社會住宅的行愛住宿長照機構占地847坪，目前共設有79床，提供設籍於北市連續一年以上之65歲以上，包含中重度失能、長期臥床具有管路、造廔口等護理需求之住民，24小時住宿照顧服務。