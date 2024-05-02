公有市場電費沒凍漲 五股市場電費估暴增5倍恐掀出走潮

經濟部宣布4月起調漲電價，平均漲幅11%，但新建的公有市場大多加裝冷氣或有冷鏈設備，電費漲幅劇烈，新北市五股公有市場自治會長鄭品怡說，公電原本一攤僅需分擔600元，現在電費調漲14%，加上暑假用電量大，預估高峰期，每攤分擔電費暴增5倍多，憂心掀起一波攤販出走潮。市場處說，將視中央政策研議應對措施，並研擬增加市場美食攤位、引進人氣攤位，減少空攤。

台電4月1日調漲平均電價11%，不過2023下半年用電衰退10%以上行業，調幅減半為7%，包括塑膠製品、織布、染整、自行車零件、電視傳播等42類行業，約3.4萬戶； 農漁業、學校、社福團體及地區醫院則電價則持續凍漲。

鄭品怡說，五股公有市場不屬於農漁業，經營模式跟農漁產息息相關，其實應加入凍漲行列。鄭說，五股公有市場2022年才剛落成，全場使用冷氣、冷鏈設備，營業時間從早上7點至晚上7點，相較其他市場更長，每到夏季用電量多時，對攤商是一大負擔。

鄭說，這次電價調整漲幅約14%，公電原本一攤僅需分擔600元，預估到7、8、9、10月夏季高峰期公電暴增5倍多，每攤需付3300元。市場共有104攤，19個空攤，7月會再撤走10攤，空攤數超過三分之一，攤商負擔公電費加重，加上五股公有市場營業時間無法吸引早市、黃昏市場的客人，且居民多習慣到蘆洲、泰山採買，攤販生意慘澹，憂心電費再漲，恐有一波攤販出走潮。

三重中央市場自治會長劉月娟也說，雖然他們沒有冷氣，但冷鏈設備也消耗大量電力，這次電價調漲，預估每攤公電漲幅2成。

市場處表示，電費上漲一事，將視目前中央政策一併研議應對措施。至於空攤招商部分，原訂每季招商1次，縮短為每月1次，並輔導現有攤商提升營業能力，建構市場滿意度回饋機制等，辦理多場市場行銷與食農教育公益活動等，五股市場空攤數從去年將近30攤，降至目前19攤。