快訊

通緝犯女友驚傳竟是她堂妹 藍心湄發聲回應了

強搬4幅畫大S提告！汪小菲出庭道歉：不好意思因家事耽誤時間資源

準經長喊核電延役要全民認同 非核家園神主牌將轉向？

公有市場電費沒凍漲 五股市場電費估暴增5倍恐掀出走潮

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
五股公有市場2022年開幕，涵蓋蔬果、生鮮、熟食、百貨及雜貨等共104攤。圖／新北市經發局提供
五股公有市場2022年開幕，涵蓋蔬果、生鮮、熟食、百貨及雜貨等共104攤。圖／新北市經發局提供

經濟部宣布4月起調漲電價，平均漲幅11%，但新建的公有市場大多加裝冷氣或有冷鏈設備，電費漲幅劇烈，新北市五股公有市場自治會長鄭品怡說，公電原本一攤僅需分擔600元，現在電費調漲14%，加上暑假用電量大，預估高峰期，每攤分擔電費暴增5倍多，憂心掀起一波攤販出走潮。市場處說，將視中央政策研議應對措施，並研擬增加市場美食攤位、引進人氣攤位，減少空攤。

台電4月1日調漲平均電價11%，不過2023下半年用電衰退10%以上行業，調幅減半為7%，包括塑膠製品、織布、染整、自行車零件、電視傳播等42類行業，約3.4萬戶； 農漁業、學校、社福團體及地區醫院則電價則持續凍漲。

鄭品怡說，五股公有市場不屬於農漁業，經營模式跟農漁產息息相關，其實應加入凍漲行列。鄭說，五股公有市場2022年才剛落成，全場使用冷氣、冷鏈設備，營業時間從早上7點至晚上7點，相較其他市場更長，每到夏季用電量多時，對攤商是一大負擔。

鄭說，這次電價調整漲幅約14%，公電原本一攤僅需分擔600元，預估到7、8、9、10月夏季高峰期公電暴增5倍多，每攤需付3300元。市場共有104攤，19個空攤，7月會再撤走10攤，空攤數超過三分之一，攤商負擔公電費加重，加上五股公有市場營業時間無法吸引早市、黃昏市場的客人，且居民多習慣到蘆洲、泰山採買，攤販生意慘澹，憂心電費再漲，恐有一波攤販出走潮。

三重中央市場自治會長劉月娟也說，雖然他們沒有冷氣，但冷鏈設備也消耗大量電力，這次電價調漲，預估每攤公電漲幅2成。

市場處表示，電費上漲一事，將視目前中央政策一併研議應對措施。至於空攤招商部分，原訂每季招商1次，縮短為每月1次，並輔導現有攤商提升營業能力，建構市場滿意度回饋機制等，辦理多場市場行銷與食農教育公益活動等，五股市場空攤數從去年將近30攤，降至目前19攤。

至於，有退攤意願潛在空攤，正辦理專家學者健檢與輔導，並研議增加市場美食攤位、彈性調整招商類別及引進人氣攤位等，積極提升市場營運活力，降低市場空攤數。

五股公有市場2022年開幕。圖／新北市經發局提供
五股公有市場2022年開幕。圖／新北市經發局提供

冷氣 調漲 電價

延伸閱讀

環團批電價凍漲大開改革倒車 籲應強化電價調整配套

藍嗆凍結經部預算修正電業法 綠喊不應政治凌駕專業

政府不理電價凍漲案 國民黨將速修電業法、凍經濟部預算

政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

相關新聞

公有市場電費沒凍漲 五股市場電費估暴增5倍恐掀出走潮

經濟部宣布4月起調漲電價，平均漲幅11%，但新建的公有市場大多加裝冷氣或有冷鏈設備，電費漲幅劇烈，新北市五股公有市場自治...

老翁捷運削竹筍遭罰1萬 北市議員霸氣出手：我幫他繳

北捷淡水線4月22日傍晚6點接獲民眾通報車廂內有人亮刀情況，捷運警察隊到場發現竟然是名老翁，老翁認為車程時間太長，索性拿...

議員質疑青年局不提墊付規避監督 蔣：因於法不符

台北市青年局預計下月1日成立，議員指出，市府至少有1.2億元預算要從各局處「乾坤大挪移」直接「移撥」青年局，市府刻意不在...

新北重劃區違停亂象 民怨沒規畫車格

新北重劃區違停亂象多，被認為是沒規畫停車格所致，該現象也讓居民不滿，新北交通局表示，都計審查時會將停車空間「內部化」至大...

3億整合8大系統…新北打造智慧運輸中心 後年測試

新北交控中心效能不敷需求，將在三重第二行政中心打造「新北智慧運輸中心」，年初原估2027年測試上線。交通局長鍾鳴時昨在市...

捷運遺失物多樣 曾見200萬美金

往來雙北的捷運站及車廂常有遺失物，台北及新北捷運去年各處理27萬件及1.8萬件，乘客的遺失物從假牙、鉅款到小孩都有，以雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。