危害公共安全違建優先拆除 北市2023共拆1,600件

台北市建管處近年針對危害公共安全的違建，持續成立專案列管並優先執行拆除，包含頂二層、三單元、營業性廚房及防火巷等案件，去年度執行成效不俗，合計執行超過1,600件，今年將繼續優先執行影響公共安全的案件。

建管處2023年已執行「1999緊急通報」141件、「屋頂加蓋第二層以上違建（頂二層）」46件、「占用防火間隔（巷）違建（防火巷）」190件、「屋頂既存違建隔出三個以上使用單元（三單元）」131件、「既存違建作營業性廚房使用（營業性廚房）」113件、「消防局通報違建發生火災案件」35件及「屋頂既存違建加裝住宅用火災警報器（住警器）」947件等，統計2023年合計執行超過1,600件。

針對1999緊急通報案件，建管處依規定即時強制改善拆除，排除涉有立即性危險的案件；至於其他影響公安違建案件的處理方式，則是先令違建所有人限期自行改善拆除，如逾期未改善或改善不符合規定，則訂期執行拆除，若經由建管處僱工強制拆除者將收取代拆除費用。

建管處虞積學處長表示，為強化維護市民居住安全，2024仍會持續針對頂二層、三單元、營業性廚房及防火巷等涉有危害公共安全的違建優先查處，請民眾儘速配合改善拆除，切勿心存僥倖，恣意搭蓋違建。