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議員質疑青年局不提墊付規避監督 蔣：因於法不符

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市青年局預計下月1日成立，議員指出，市府至少有1.2億元預算要從各局處「乾坤大挪移」直接「移撥」青年局，市府刻意不在議會提墊付案，形同規避監督。市長蔣萬安回應，北市府依預算法第92條，還未依法成立機關，不得編列預算，用墊付款在他的角度於法不符。

市長蔣萬安昨赴議會報告追加減預算，議員林延鳳說，經她調查發現，要移撥預算的包括社會局約16萬元、勞動局約1284萬，至於教育局移撥金額最高，準備將青年留學生就學貸款和國際交流業務等預算移撥青年局，金額高達約1億1150萬元。

林表示，更讓她訝異的是，蔣市府提送「青年局組織規程」草案給議會審查時，始終不說未來施政具體規畫及與過去的異同，法案通過準備成立時，竟也不打算提出墊付案，要直接將預算「乾坤大挪移」，把議會當成空白授權。

林延鳳舉2019年高雄市前市長韓國瑜成立青年局時，提早五個月提出墊付案，批蔣萬安把議會當橡皮圖章，甚至青年局預算、編制還沒到位，就急著安插機要專委、高薪徵聘非編制人力，根本「偷吃步」，「難道蔣萬安比韓國瑜還不如？」

林延鳳也在議場送蔣萬安一張超大「金額打問號」的空白支票，表達對蔣市府作法的不滿。

北市府表示，根據預算法第92條規定，未依組織法令設立的機關，不得編列預算，青年局成立之後，從各機關移到青年局的業務預算，也是要以移撥方式進行。至於青年局6月成立之後，若有既有移撥預算之外的新增業務，如何處理預算？一定會依法、依規定辦理。

蔣萬安 青年 韓國瑜

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