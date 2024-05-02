大巨蛋辦演唱會消安須驗證、審查 遠雄：盡快回應期盼

台北市副市長李四川針對大巨蛋舉辦演唱會提出解套方案，請都發局發備忘錄給遠雄，內容提及若要辦非體育賽事需依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」辦理，遠雄需請專家驗證完成，市府核定後就可放寬辦演唱會。遠雄表示，會遵照市府規定，一切樂觀其成。

知情人士指出，過去大巨蛋無法開演唱會主因就是受限柯市府要求大巨蛋須符合建築技術規則127條，而且在議會立下但書，導致大巨蛋作為非體育賽事使用上受限，建管處也不敢鬆口，前天府級開會拍板後，形同解套127條，遠雄收到函文後，可依備忘錄內容，委託第三方專業機構進行「驗證」及「審查」。

備忘錄內容主要提及大巨蛋未來若要舉行非體育賽事活動，須完成驗證及審查兩個部分，遠雄須先找相關專家、學者、基金會等先驗證消安問題，包含逃生、消防設備查驗等，待專家驗證無誤後，再委由第三公正專業機構審查，包含台建中心、消安基金會等，完成後再送市府核定，核准後始得辦演唱會。

大巨蛋舉辦演唱會出現一線曙光，各界也盼「演唱會經濟」能帶動商圈發展及觀光，包含周杰倫、五月天等天王級歌星團體在等大巨蛋開演唱會，遠雄副總經理楊舜欽表示，巨蛋啟用後確實有經紀公司來探詢，但因相關法規、時程尚未定案，目前沒有相關排程。

楊舜欽說，遠雄立場就是「樂觀其成」，並會遵照市府規定辦理，不過實際時程和作法，須等收到函文後，由內部來研究，會盡快回應各界期盼。