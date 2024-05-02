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捷運遺失物多樣 曾見200萬美金

聯合報／ 記者王慧瑛鍾維軒／連線報導
新北捷運去年拾獲雨傘6千多把。記者陳正興／攝影
新北捷運去年拾獲雨傘6千多把。記者陳正興／攝影

往來雙北的捷運站及車廂常有遺失物，台北及新北捷運去年各處理27萬件及1.8萬件，乘客的遺失物從假牙、鉅款到小孩都有，以雨傘、衣物、水壺為最大宗。站務人員撿過裝有200萬美金的行李箱失主感動得拿10萬美金答謝遭婉拒，讓失主大讚台灣的人和治安真好。

台北捷運一年拾獲的遺失物約25萬至27萬件，每年高峰落在12月，近兩年12月單月的拾得物各有3萬及2.9萬件。新北捷運拾得的傘最多，去年1.8萬件遺失物中，傘就有6007件，占三分之一強；台北捷運則以手提袋、衣物及水壺為大宗。

新北環狀線陳姓站長早期在台北捷運公司，10年前在車廂拾獲裝有200萬美元鉅款的行李箱，失主是60多歲美籍華人，失主發現行李箱遺失心急如焚，回頭到捷運站尋找，一到捷運站發現行李箱就在眼前，相當感動。

他說，帶鉅款是為了理投資案，沒想到一不留神竟然搞丟行李箱，還好幸運找回，他稱讚「台灣治安真好」，他一度拿出10萬美元當報酬，遭站務人員連忙婉拒。

陳姓站長回憶，一名年約20歲日籍女子來台自由行，出捷運要搭客運時，護照及皮夾掉在地上，她到機場才發現大事不妙，急忙打捷運客服電話求助，捷運人員循線幫忙找到失物，日籍女子從機場趕回捷運站找回護照，讓她非常感動，回日本後寫信到捷運公司表達感激，成了一樁國民外交的美事。

也有乘客帶念小學的女兒搭捷運，下車時忘了留意女兒是否下車，結果女兒繼續往下一站，發現爸爸不見了心急地哭泣，透過站務人員聯繫，才讓父女「團圓」。

站務人員2周前在淡海輕軌撿到一輛嬰兒推車，主人遲遲沒現身，只好暫時保管，當晚一名年輕媽媽現身領回，她表示當下趕著去醫院，嬰兒車忘在站內，忙完才來領回。新北捷運公司表示，保管自行車、滑板車、嬰兒車等體積較大的拾得物，因為很占空間，相當困擾。

陳姓站長拿出一部8成新的知名品牌相機說，相機大約半年前就從十四張站帶回中和庫房，在認領系統都等不到失主。他說，一些非貴重的拾得物失主若遲未出現，最後只能銷毀，無人領回的傘則充當愛心傘。

台北捷運前年拾獲遺失物25萬3256件，去年更多達27萬7495件。記者鍾維軒／攝影
台北捷運前年拾獲遺失物25萬3256件，去年更多達27萬7495件。記者鍾維軒／攝影

失主 捷運 行李箱

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