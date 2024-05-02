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3億整合8大系統…新北打造智慧運輸中心 後年測試

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北2026年將打造整合智慧交通、智慧停車及智慧公運的新北智慧運輸中心。模擬圖／新北交通局提供
新北2026年將打造整合智慧交通、智慧停車及智慧公運的新北智慧運輸中心。模擬圖／新北交通局提供

新北交控中心效能不敷需求，將在三重第二行政中心打造「新北智慧運輸中心」，年初原估2027年測試上線。交通局長鍾鳴時昨在市政會議專題報告，預告將向中央申請約5億，投入3億整合交通局8大系統，2026年打造新一代智慧運輸中心。

交通局規畫期程，包括2023年初步規畫、2024年規畫設計、2025年執行環境裝修工程及系統開發，2026年完成環境裝修工程，及系統開發軟硬體建置、系統整合測試。

除整合原有8大資訊系統，包括交通控制、地理資訊、交通事故資料分析、公車動態資訊、路外公共停車場資訊服務、路邊停車收費資訊管理、違規車輛拖吊網頁查詢及科技執法。另運用AI攝影機、eTag、大數據及5G通訊等系統，藉此提升主要通勤路廊行車速率，及緊急交通事件應變能力。

鍾鳴時說明，2025年至2028年智慧運輸系統發展建設計畫（ITS）中，新北預計向交通部申請經費約5億，其中投入3億元經費打造智慧運輸中心，讓交通戰情室應用再升級，今年會完成設計，以更先進、科學、人性的交通管理，加速達成道路交通事故零死亡願景。

交通事故 新北

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