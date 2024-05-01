蔣萬安替柯市府追加預算？ 鍾沛君：選舉時別成自己的鍋

台北市長蔣萬安下午赴議會報告總預算第1次追加減案並詢答，議員鍾沛君點出追加北流和撫遠公園工程款，蔣萬安上任一年了，還在幫忙前朝追加預算，柯市府專案規畫和執行管考有什麼問題嗎？有這麼多沒有付的帳單？蔣萬安說，確實有發現一些問題，所以即刻檢討，包括工程招標、工程程序做檢視改進。

針對追加撫遠公園和北流工程款，鍾沛君說，都是柯文哲市府任內拍板執行的計畫，蔣萬安上任1年了，還在幫忙追加預算，市政執行有延續性，但有沒有盤點一下，未來還有沒有前朝留下的工程還要去追加預算？

蔣萬安表示，北流是墊付款案，去年在議會有討論，也得到議會同意，趕快去支付這筆墊付款；至於撫遠公園，工務局長黃一平說，撫遠公園是去年里長座談會，里長對公園外側人行道，希望一併追加施工完成，因為去年得到新的需求，才納入民生水資源中心整體工程。

鍾沛君說，她自己選區的成功市場改建、總圖案也是，市長上任對前朝的工程，是要概括承受，但要比較精準的分類、造冊，物價營造成本漲兩成，可能回不去了，除了可透過追加預算，也可提前告知工程經費，好處是降低受成本增加影響，減少營造商追加總工程經費的風險，減少市庫開支。

蔣萬安表示，確實，很多工程如果延宕，或發包到施工期程拉很長，就會不斷增加營建經費，會檢討流程，能盡早期程提前，都會進行。

鍾沛君說，市府應全面盤點分類，負責任的市長，雖然市政固然有延續性，但也不必是濫好人、打包全收，尤其前朝對蔣市府收尾，也不太領情，她提醒市府追加工程預算，應具體分類說明，不可不慎，不然下一次競選時就變成自己的鍋。