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台肥否認將工地廢土棄置基隆廠 議員秀函文批：唬爛
基隆市長謝國樑去年視察中山區台肥基隆廠，發現堆置大量土方，懷疑台肥傾倒南港經貿園區C4基地廢棄土方，議員楊植斗昨也踢爆，台肥購買沃土價格遠低於市價，且無法提供C4基地土方運送影像。台肥昨晚發聲明否認，稱兩案是分開獨立都依法行政，但楊亮出台肥前年10月給承包商函文，內容明確要求整合兩案，聲明是「唬爛中的唬爛」，痛批說謊。
楊植斗拿出2022年10月4號台肥公司發給承包廠商遠揚營造函文，要求整合「C4廢土清運」及「基隆購土」兩案，並要求遠揚「盡速」與土方廠商簽約，一切都依9月14日的會議結論來執行，如果倒廢土的想法在簽核過程就被否決，竟然還有這份函文「那是鬼蓋章的？」
楊植斗說，此函文的目的，就是要求廠商執行南港廢土棄置基隆，而且要盡速，「不知道在趕什麼？」且內容還要求要將「C4廢土清運」及「基隆購土」兩案整合，台肥昨晚發的聲明提兩案各自獨立，「就是唬爛中的唬爛。」且並未解釋如何用一方5塊錢價格購買沃土，「是不是購買假憑證，實際上卻是亂倒廢土？」
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