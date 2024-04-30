內湖高工首創微電腦修護科特教班 合作業界協助特教生就業

為協助特教生有更多職涯探索機會培養專業技能，北市教育局於110學年度於內湖高工首創微電腦修護科特教專技班，讓特教生有更多元工作選擇權，截至112學年度已有7校7科系設立特教專技班。內工今與景文科大及百事益國際簽訂合作備忘錄，未來將在課程及實習上合作，讓孩子著重專業技能與知識

校長林俊岳表示，專技班自110學年度首度開設共招收15名學生，除了2名學生因故轉學外，13名學生今年將畢業，其中7人已取得電腦軟體應用丙級技術士證照、9人取得工業電子丙級技術士證照，初步調查大多學生都選擇將繼續升學，最近統測剛考完，待成績出來後校方也會給予適當的建議。

林俊岳表示，特教生被輔導就業多是往餐飲業、服務業或汽車美容方向，但學校是電機電子群科系為主，為提供這些孩子不一樣的選擇，當時推出微電腦修護科專技班，主要招收大多是情緒上、肢體上需要幫助的同學，希望能藉由相關課程，幫助他們融入職場環境。

內湖高工今天與與景文科大及技嘉科技集團旗下的百事益國際公司簽訂合作備忘錄，未來將在課程及實習資源合作，提供高二起每周一次上產線實際操作機會，並輔導考取證照，更著重專業技能與知識。

教育局表示，將持續與業界合作提供特教生實習及就業管道，透過設置以就業為導向專業技能班，提供具職業潛能特教生學習一技之長，畢業後順利進入職場工作，並將規畫表揚友善特教生楷模廠商，激勵企業投入承擔社會責任行列，將持續精進推動專技班成功模式，讓更多特教學子透過專技班產學合作模式提升就業競爭能力。

根據統計，目前包含微電腦修護科在內，北市已設置大安高工機械修護科、松山家商銷售事務科、南港高工汽車修護科、惇敘工商汽車修護科、稻江護家美容造型科、滬江高中餐飲技術科，共7校7科特教專技班，未來預計再開辦家電技術科、銷售事務科等不同專業科別，盼提供所有學生更多職業可能性。