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淡北道開工後遇首次防汛期 副市長劉和然視察整備工作

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水河北側沿河平面道路工程開工以來，新北市副市長特別到淡北道路工務所視察，淡北道路工程，為防汛及工程內容進行的報告說明。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水河北側沿河平面道路工程開工以來，新北市副市長特別到淡北道路工務所視察，淡北道路工程，為防汛及工程內容進行的報告說明。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水河北側沿河平面道路工程今年初開工以來，在淡水河沿線開始整地工作，而四月份不僅是地震頻傳，極端氣候強降雨也隨之而來，因此為了加強工程團隊整備，新北市副市長特別到淡北道路工務所視察，淡北道路工程，為防汛及工程內容進行的報告說明。

新北市副市長劉和然表示，淡北道是淡水聯外重要交通建設，這項工程共分成四個工區，在新工處長的簡報當中，也明確了解而工程團隊面對首次的防汛期作業，都嚴陣以待，做好準備，也期盼工程可以盡快來完成。對此新工處長也表示，對於過去有淹水紀錄的台二線民權路的排水系統，工程團隊將會加強巡視及疏通排水作業。

新北市新工處長王益翔表示，過去在台二線連結淡水河有多處大型箱涵及排水出口，而淡北道工程區域就在淡水河與台二線的中間，更會加強雨水排水功能，包括了加設抽水機，強化排水疏通作業，及巡視清理台二線上的排水溝等等，更編制防汛組織及應變流程，為的就是希望能夠做最好的準備，不僅是保持工區內不淹水確保工程進行，同時也要將鄰近排洪措施達到最高效能，確保災害影響降到最低。

團隊 淡水河

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