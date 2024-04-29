猴硐貓公所揭牌 歡迎大家來認養貓咪

新北市動保處於110年設立「猴硐貓公所籌備處」，今天正式揭牌成立貓公所，首任所長橘貓「銅鑼燒」也走馬上任；農業局長李玟表示，歡迎大家來貓公所認養貓咪。

動保處發布新聞稿表示，猴硐是CNN評選為世界六大賞貓景點，熊本縣上天草市今年來台交流也指定前往參訪，使猴硐貓村已逐漸成為世界模範貓村。

動保處表示，為照顧村內貓咪，動保處於110年設立「猴硐貓公所籌備處」，進行街貓絕育、醫療及認養服務。「猴硐貓公所」今天舉辦揭牌儀式，同時，橘貓「銅鑼燒」也走馬上任，成為貓公所首任所長，期許透過觀光人流宣傳動物保護意識，進而增加動物認養率。

「猴硐貓公所」早期為猴硐車站台鐵舊宿舍，動保處於去年年底進行室內外整修，提升認養小棧環境和貓村亮點。現在貓公所屋頂有亮眼貓公仔，室外草皮貓足跡意象，室內外布置貓咪遊具並種植貓咪喜愛的貓薄荷。

農業局長李玟表示，藉由貓公所全新樣貌及服務效能，增加民眾對於動物保護的觀念，並呼籲民眾「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」。

他表示，歡迎大家來貓公所認養小棧認養貓咪，但千萬不要來棄養貓隻，因為貓有地域性，遭棄養的貓隻很容易受到排擠，希望大家一起維護猴硐貓村，使國人和國際旅客認識到新北市是友善動物的城市。