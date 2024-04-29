北士科案會議紀錄疑涉造假 蔣萬安：政風處調查

前台北市長柯文哲任內通過的北士科設定地上權案，遭爆涉及會議紀錄造假。台北市長蔣萬安今天表示，政風處已在調查，將給予政風處充分查案空間，等真相水落石出再對外說明。

民進黨台北市議員簡舒培日前表示，針對北投士林科技園區設定地上權招商案，柯文哲僅拜訪元大、新光人壽2家潛在投標人後，就將基地改分為3處個別招商，且其中T17、T18基地不須投資計畫書。

然而元大人壽聲明指出，元大人壽從未就此案與柯文哲或台北市政府有任何接觸，亦未參與投標。民進黨台北市議員許淑華因此追查發現，市府確實有一份在2020年12月16日與元大集團的會議紀錄，由時任副秘書長林育鴻召開。

不過媒體今天報導，這場會議的紀錄疑似造假公文，因內容是討論內湖數位內容創新中心BOT案，而非北士科案。

蔣萬安今天出席113年度模範清潔職工選拔表揚活動前接受媒體聯訪表示，包含北士科案在內，市府對於京華城、台智光等3大案的態度及立場非常堅定，就是給予政風處充分查案空間，由政風處釐清事實、調查真相，等真相水落石出後再清楚與外界說明。

媒體追問，是否約談會議與會人員。蔣萬安說，政風處會依照規定及程序處理，該怎麼做就怎麼做。