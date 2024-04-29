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2026唯一能打敗蔣萬安是他？ 蔣萬安也認證王世堅真男人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今也認證，王世堅的確是說到做到的真男人，他也很希望，過去王在議會所答應能夠協助台北市的各樣政策推動，能在中央幫北市府爭取。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今也認證，王世堅的確是說到做到的真男人，他也很希望，過去王在議會所答應能夠協助台北市的各樣政策推動，能在中央幫北市府爭取。記者林麗玉／攝影

2026北市長選戰布局，綠營有人拱立委王世堅參選2026北市長選戰，前立委高嘉瑜也說，她2022曾當小英總統的面推薦王世堅，認為王是唯一能打敗蔣萬安的真男人。市長蔣萬安今被問及王世堅是否為2026最強勁對手？蔣萬安今也認證，王世堅的確是說到做到的真男人，他也很希望，過去王在議會所答應能夠協助台北市的各樣政策推動，能在中央幫北市府爭取。

蔣萬安今天上午出席今年度模範清潔職工選拔表揚受訪，媒體問蔣萬安，怎麼看王世堅被綠營人士拱選2026北市長選戰？蔣萬安說，委員王世堅任議員時，就常在議會會送他禮物，當時就有說「希望送給我的禮物，最期待的就是未來台北市政持續推動，包括社子島開發。」

蔣萬安說，很期待王世堅送他的禮物就是未來社子島發展持續往前推動，這絕對需要中央地方一起合作，目前區段徵收進度希望中央內政部儘快核定，能夠將期程盡快往前邁進。

媒體追問，怎麼看王世堅真男人選2026？蔣萬安說，他的確是一個說到做到的真男人，也很希望，他過去在議會所答應能夠協助台北市的政策推動，能在中央幫我們爭取。

北市 王世堅 蔣萬安

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