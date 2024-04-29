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山限區都更 文山4社區有望成首案

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
文山區再興社區女兒牆2022年3月倒塌事件，凸顯住二山限區危險建物都更急迫性。 本報資料照片
文山區再興社區女兒牆2022年3月倒塌事件，凸顯住二山限區危險建物都更急迫性。 本報資料照片

台北市長蔣萬安推動「都更8箭」，並積極檢討法令，助民間加速辦理都市更新，包含鬆綁山坡地危險建物更新等。其中位於文山區的住二山限社區，包括家家社區、興家社區、興隆社區和寶來社區，經多次協調，市府已委辦規畫，有望成為修法放寬後，山限區推動都更第一案。

文山區再興社區女兒牆2022年3月發生倒塌意外，住二山限危險建物都更有其急迫性。議員王欣儀說，市府去年修正都更自治條例，使山限區及山坡地非屬地質敏感區海砂屋及老舊危險建物，經畫定更新地區者，降低整合門檻至50%，並放寬建蔽率，可循都市計畫變更或都市設計審議，適度放寬重建後建築高度到30公尺。

位於文山區興隆路二段旁的家家社區、興家社區、興隆社區、寶來社區等4個大型開放型社區，是1970年代於山限區政策實施後，較早開闢的坡地住宅區，屬於大規模興闢的4層樓公寓，戶數超過1500戶，集中於單一建、使照內，王欣儀說，經多次協調後，目前市府將協助社區推動都更，可望成為北市第一處山限區都更案指標案例。

北市更新處表示，目前本案是以委辦案方式，辦理都市規畫更新評估，盼藉由調查分析、意見收集及設計，評估都更可行性，並依結果擬定更新計畫，加速推動社區整合都更意願，目前評估進度，「北市山限區都市更新先期規畫」委託專業服務案，也已於本月議約決標，將持續推動進行。

都市更新 都更

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