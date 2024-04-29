聽新聞
test
0:00 / 0:00

共享機車 議員批租借大小眼

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
目前登記北市的機車總數高達近94萬輛，為了減少私人機車使用，台北市積極推動共享機車。圖為示意圖。本報資料照片
目前登記北市的機車總數高達近94萬輛，為了減少私人機車使用，台北市積極推動共享機車。圖為示意圖。本報資料照片

北市近年推共享運具，議員洪婉臻質疑，共享機車租借範圍配套不明確，導致租借「大小眼」。文山指南里與老泉里、士林平等里與菁山里、北投八仙、大屯與湖田里、南港舊庄里都不在共享運具服務範圍，民眾租還車要多付300元調度費。去年52件共享運具消費爭議，就有18件是有關租借範圍爭議。交通局表示，會透過權利金折減，鼓勵業者針對偏遠地區投入營運，不過業者認為，還是要回歸市場機制。

另外，議員也質疑，北北基已是一日生活圈，但共享機車無生活圈配套，導致民眾租車，從台北市騎到新北費用貴到爆，議員舉某家共享機車為例，從台北市議會騎到汐止車站11公里竟要700元；從北市議會租騎到基隆市府24公里竟要2000元。

北市交通局表示，共享機車是提供大眾運輸族群，偶爾使用汽機車需求，進而減少汽機車持有，目前許可數汽車約2645輛，機車約有1萬2796輛。交通局指出，因共享機車為業者依據使用狀況界定營運區域，北市會透過權利金折減方式鼓勵業者針對偏遠地區投入營運，目前已經新增洲美公宅、中研院等地，未來將與新北討論，持續鼓勵業者擴大營運區。

業者表示，跨縣市騎乘共享機車，之所以會產生調度費，主要還是因民眾騎到公告服務範圍外，如山區等，但因共享機車服務區域多是市區、平地，因新北幅員廣，業者無法負擔這麼大的範圍，還是應該回歸市場機制，因為成本還是要由業者負擔。

北市 新北 議員

延伸閱讀

溪北轉運站BOT地方憂交通黑暗期 新北：檢討進離場動線

食安風波再起？新北170公斤胡椒粉檢出蘇丹紅 雲林兩商店下架

【即時短評】後侯友宜時代 新北注定群雄混戰

雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

相關新聞

新北桐花祭開跑 深坑賞花唱歌謠

新北桐花祭年度開跑，各區公所近日陸續辦「桐花小旅行」活動，其中深坑公所昨在萬福公園舉行「萬福悠桐 輕旅深坑」，吸引上百位...

紓解板殯 新北新建納骨塔擬設冰櫃、禮廳

北市一殯將拆，部分業務預料會分流到新北市立殯儀館，板殯周邊噪音、交通問題恐雪上加霜。新北市府規畫在中和、八里、鶯歌新建納...

溪北轉運站BOT 地方憂交通黑暗期

新北新莊溪北轉運站去年BOT可行性評估通過，最快明年初招標。今年4月初公聽會上，議員認為轉運站量體小僅2層樓，質疑以興建...

板殯問題刻不容緩 侯應大刀闊斧改變

新北市立殯儀館（板橋殯儀館）遷移或改建卡關多年，市府多年另覓場地設殯葬特區，都因地方反彈作罷，如今折衷方案還沒推，已引發...

悠遊付僅275萬用戶 遭疑成效差

悠遊卡公司推出線上支付「悠遊付」上路4年，金管會統計用戶僅275萬、去年交易金額79.5億元，低於市占比最高的「LINE...

共享機車 議員批租借大小眼

北市近年推共享運具，議員洪婉臻質疑，共享機車租借範圍配套不明確，導致租借「大小眼」。文山指南里與老泉里、士林平等里與菁山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。