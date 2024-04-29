共享機車 議員批租借大小眼

北市近年推共享運具，議員洪婉臻質疑，共享機車租借範圍配套不明確，導致租借「大小眼」。文山指南里與老泉里、士林平等里與菁山里、北投八仙、大屯與湖田里、南港舊庄里都不在共享運具服務範圍，民眾租還車要多付300元調度費。去年52件共享運具消費爭議，就有18件是有關租借範圍爭議。交通局表示，會透過權利金折減，鼓勵業者針對偏遠地區投入營運，不過業者認為，還是要回歸市場機制。

另外，議員也質疑，北北基已是一日生活圈，但共享機車無生活圈配套，導致民眾租車，從台北市騎到新北費用貴到爆，議員舉某家共享機車為例，從台北市議會騎到汐止車站11公里竟要700元；從北市議會租騎到基隆市府24公里竟要2000元。

北市交通局表示，共享機車是提供大眾運輸族群，偶爾使用汽機車需求，進而減少汽機車持有，目前許可數汽車約2645輛，機車約有1萬2796輛。交通局指出，因共享機車為業者依據使用狀況界定營運區域，北市會透過權利金折減方式鼓勵業者針對偏遠地區投入營運，目前已經新增洲美公宅、中研院等地，未來將與新北討論，持續鼓勵業者擴大營運區。

業者表示，跨縣市騎乘共享機車，之所以會產生調度費，主要還是因民眾騎到公告服務範圍外，如山區等，但因共享機車服務區域多是市區、平地，因新北幅員廣，業者無法負擔這麼大的範圍，還是應該回歸市場機制，因為成本還是要由業者負擔。