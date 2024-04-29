紓解板殯 新北新建納骨塔擬設冰櫃、禮廳

北市一殯將拆，部分業務預料會分流到新北市立殯儀館，板殯周邊噪音、交通問題恐雪上加霜。新北市府規畫在中和、八里、鶯歌新建納骨塔納入冰櫃、禮廳等設施，讓民眾就近免再奔波。八里在地議員陳家琪率先反彈，擔心八里慈恩納骨塔與左岸觀光區共用龍米路，若送葬隊伍進駐勢必衝擊地方觀光。民政局強調，會與地方充分討論再啟動。

板橋殯儀館有逾40年歷史，環境老舊、禮廳不足，衍生噪音、交通壅塞問題，遷移或改建討論多年仍卡關。為舒緩板殯量能，市府規畫在新蓋納骨塔如鶯歌第二納骨塔、八里第二納骨塔、中和第二納骨塔，將原只能存放骨灰、骨骸的塔，納入冰櫃、禮廳等設施，民眾辦喪事不用奔波到板橋、北市。

市議員陳家琪堅決反對在慈恩納骨塔加入冰櫃與禮廳設施；民政局長林耀長說，為讓民眾就近方便使用，才會規畫在新塔納入相關冰櫃、禮廳設施，八里塔雖是公墓用地，但容許項目未納冰櫃、禮廳，須變更都市計畫，若要啟動，一定會跟地方溝通。

林耀長強調，新北幅員廣闊，能讓民眾就近辦理相關喪葬事宜，是努力推動的政策方向，也是地方有需求才會啟動規畫，會持續溝通。

鶯歌區在地議員蘇泓欽說，板殯面積廣大，只要立體化、現代化，就能徹底解決禮廳與冰櫃不足問題，退縮的土地可以改建公園造福周邊居民，才是真正解決之道，「板橋民眾不要，到底誰要？」中和市議員張維倩表示，中和第二納骨塔若增建冰櫃、禮廳確實能讓在地民眾免赴外地，但恐造成南勢角地區塞車，需規畫交通動線並通盤考量才可行。

外地地方議員反對新塔納入相關冰櫃、禮廳設施，板橋在地市議員周勝考認為，板橋屬新北蛋黃區，本來就該把相關設施分散到各地，反對板殯改建大樓加大殯葬量能。

民政局強調，板殯優化尚須通盤考量當地民情及各項因素，近年持續改善板殯內外環境包括強化照明及重新規畫停車場動線等，環境漸有提升。