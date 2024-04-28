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北市都更自治條例修法盼加速 這地4社區有望成第一案

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北市都更自治條例修法盼加速 文山4社區有望成第一案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
文山區再興社區女兒牆2022年3月倒塌事件，凸顯住二山限區危險建物都更急迫性，市府去年修正都更自治條例，有望成為修法放寬後，山限區推動都更第一案。圖／聯合報系資料照
文山區再興社區女兒牆2022年3月倒塌事件，凸顯住二山限區危險建物都更急迫性，市府去年修正都更自治條例，有望成為修法放寬後，山限區推動都更第一案。圖／聯合報系資料照

北市長蔣萬安提出「都更5箭」，積極檢討法令助民間加速辦理都更，包含鬆綁山坡地危險建物可更新，市府去年修正台北市都市更新自治條例，放寬山限區門檻。其中文山區家家社區、興家社區、興隆社區和寶來社區，是1970年代於山限區政策實施後較早開闢的坡地住宅區，議員王欣儀表示，經過多次協調後，市府目前已委辦規畫，有望成為修法放寬後，山限區推動都更第一案。

文山區再興社區女兒牆2022年3月倒塌事件，凸顯住二山限區危險建物都更急迫性，市府去年修正都更自治條例，使山限區及山坡地非屬地質敏感區海砂屋及老舊危險建物，經市府畫定更新地區者，降低整合門檻至50%，放寬建蔽率，並可循都市計畫變更或都市設計審議，適度放寬重建後建築高度到30公尺。

王欣儀指出，文山區興隆路二段旁的家家社區、興家社區、興隆社區、寶來社區等4個大型開放型社區，是1970年代於山限區政策實施後較早開闢的坡地住宅區，屬於大規模興闢4層樓公寓，戶數超過1500戶，集中於單一建、使照內，她多次舉行協調會要求市府協助上述社區辦理都更，做為北市第一個山限區都更案指標案例。

更新處表示，針對本案目前以委辦案方式，辦理都市規畫更新評估，盼藉由調查分析、意見收集及設計，評估都更可行性，並依結果擬定更新計畫，以利社區整合都更意願並有計畫可循，加速推動；此次「台北市山限區都市更新先期規劃」委託專業服務案已於4月議約決標，將持續推動進行。

北市 都市更新 都更

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