新莊台一高架防蝕工程將封平面路 5月起夜間車輛須改道

為提升台一高架道路使用安全，新北養工處將做道路防蝕塗裝工程，自5月1日起至8月29日，每天夜間11時至翌日上午6時，分四階段分區封閉新北大道橋下方平面道路-新北大道四段及新五路一段，民眾屆時須配合交管引導改道通行。

台一高架道路橫跨二重疏洪道及淡水河，為新北市往來台北市間交通要道，且因同時連接省道快速道路台65線、台64線，交通流量龐大。經養工處檢視，鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕情況，因此透過防蝕塗裝工程提升橋梁使用安全，並延長使用年限。

養工處說明，台一高架道路鋼構防蝕塗裝工程範圍全長共計3.12公里，因為預算有限採分年分期進行，截至今年3月底為止，已完成新莊區（福壽街至中平路）約1.42公里塗裝作業。

今年度工程則分四階段進行，第一階段施工期程為5月1日起至15日止，每天夜間11時至翌日上午6時，封閉台一高架道路新北大道4段往三重及泰山方向雙向車道，車輛請改由中央路通行；第一階段第2部分則為 5月16日起至5月30日，每天夜間11時至翌日上午6時，封閉往五股方向右轉專用道，往新五路方向請直行新北大道四段右轉新五路。

第二階段為台一高架道路新北大道四段往三重及泰山方向，施工期程為5月31日起至6月29日，每天夜間11時至翌日上午6時，同時封閉雙向內側車道，外側車道維持通行。第三階段為台一高架道路新北大道四段往三重及泰山方向，施工期程為6月30日起至7月29日，每天夜間11時至翌日上午6時，往三重方向採全線車道封閉施作，車輛請改道中原路及中環路；往泰山方向則僅封閉內側車道，外側車道維持通行。

第四階段為台一高架道路新五路一段往泰山及新莊方向，施工期程7月30日起至8月29日，每天夜間11時至翌日上午6時，屆時輪流封閉新五路一段往中港南路及新北大道方向內側車道，外側車道維持通行。