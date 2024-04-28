台一高架老化鏽蝕 5月1日深夜起4階段封路塗裝施工

新北市養工處今天表示，台一高架道路多處老化鏽蝕，因此，分年分期進行防蝕塗裝工程，近期計畫續從於5月1日起到8月29日起，夜間分4階段分區封閉橋下平面道路施工。

新北市政府養工處將發布新聞稿指出，台一高架道路為雙北間交通要道，交通流量龐大。經養工處檢視鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕情況，因此已展開防蝕塗裝工程提升橋梁使用安全並延長使用年限。

養工處表示，台一高架道路鋼構防蝕塗裝工程範圍全長共3.12公里，因為預算有限採分年分期進行，截至3月底為止，已完成新莊區福壽街至中平路約1.42公里路段塗裝作業。

養工處表示，辦理台一高架道路防蝕塗裝工程，為避免油漆噴濺影響行車安全，自5月1日起至8月29日起 4階段施工，夜間11時至翌日上午6時分區封閉新北大道橋下方平面道路，提醒民眾屆時請配合交維管制及義交人員引導改道通行。