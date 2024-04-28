游淑慧點出「3大貓膩」 柯文哲對京華城大開山海關 討論過程全無記錄

台智光、京華城、北士科三大案，引發台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空開槓，柯文哲昨籲蔣萬安公開會議紀錄，「不要每天沒事做、弄來弄去」。國民黨議員游淑慧今在臉書貼出一分會議紀錄，指柯文哲對京華城容積率兩度放手，並點3大疑點貓膩，質疑柯文哲對京華城案大開山海關，「曾批官商是拿著刀叉吃人肉的柯文哲，結果自己卻是邊吃邊罵？」

游淑慧今表示，她從會議記錄發現三大猫膩：疑點一：去調出當年關鍵會議記錄，發現這麼重大的案子，重要的是討論過程，但居然「全部省略、沒有記錄」。也難怪柯文哲不怕公布。

疑點二：每逢大選就佛心。2018、2022年，柯市府都通過京華城的關鍵容積，揪甘心。

疑點三：關鍵會議官方委員居然75%集體請假神隱，形成 #外部委員全出席，市府代表都請假的詭異。但最後會議還是照開、照通過。

她也說，委員會中有23位委員，其中9位各局處現任官員、3位退休官員，合計12位。也就是和威京長年交手，並了解本案利益及敏感性的委員過半數（9+3）。這種組合本來是一個保險和把關機制，讓了解法令、利益敏感性的官員過半，一定程度控制通過的案子不致開花。結果這次會議的市府保險機制卻被拔除了。

由於京華城第二度調高容積率840%後，將一舉超越過去最高容積率101大樓的752%，游說，101大樓的土地所有權是台北市政府，不是私人財團。兩次放寬增加的利益超過百億，算是給一直有財務問題傳聞的沈慶京一大利多。

游淑慧今天在臉書說，柯文哲一直嗆要攤開會議記錄，「這麼靠勢的嗆聲，反而此地無銀三百兩」。京華城開發案是一個和市府纏鬥10幾年、3任市長的重大案子，老市府人都和威京小沈交手過，包括她，柯市府的官員不會不知道。

游也說，要更正的是，柯市府對京華城容積率是兩次放手，不是一次。第一次2018年，本來前市長郝龍斌堅持392%的容積率，柯市府同意威京主張放寬為560%；第二次大放送則是2022年，本來560%的容積率又飆為840%。