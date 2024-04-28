共享機車挨轟大小眼沒基北生活圈 北汐700元北基2000元貴爆

為減少自購機車，北市近年推動共享運具，不過議員質疑，因市府與業者的共享租借範圍配套不明確，導致租借「大小眼」。議員洪婉臻發現，因台北市文山指南里與老泉里、士林平等里與菁山里、北投八仙、大屯與湖田等三個里、南港舊庄里，不在共享運具服務範圍內，民眾租還車要多衍生付一筆300元調度費。光去年52件共享運具消費爭議，就有18件是有關租借範圍爭議。

另外，北北基已是一日生活圈，議員也質疑，因共享機車無配套，導致民眾租用共享機車，從台北市騎到新北費用貴到爆，議員舉某家共享機車為例，5公里外要被多收300元調度費，擴大每1.4公里多加100元，上限為22.4公里，但若台北市議會到汐止車站11公里，竟要700元；從台北市議會租共享機車到基隆市政府24公里竟要2000元。

交通局長謝銘鴻坦言，有些地區會有跨區的調度費，會找新北、基隆市政府來談，至於業者，但因這還是商業機制，會找業者來談租借範圍擴大。

目前登記北市的機車總數高達近94萬輛，為了減少私人機車使用，台北市積極推動共享機車，不過遭議員質疑，市府四項配套不足，包括機車停車格位配套不足、導致共享機車違停多；市府稽查人力不足；還有業者所提營運範圍應做適當審查並完整規畫；也應要求業者提供更完善的車體安心保障配套。

洪婉臻說，台北市率先五都在108年時完成「共享運具經營管理自治條例」，但直至今日，不但未能成功取代私人運具，也讓台北市違規亂象變本加厲。以停車配套為例，目前全北市僅有27.8萬格機車停車格，等同三台車搶一個車位，也沒有共享機車專用停車格，推動共享運具沒配套。

根據台北市的共享運具經營管理自治條例，北市府的行政契約規定，共享機車在同一路段不得連續超過三輛，總數超過六輛，不過目前交通局的稽查人力僅5人，違反行政契約狀況多，但110年僅開罰過5起，3年多來僅有裁處15件，不過卻有1.5萬件違規，杯水車薪，但如果淪為做表面一點意義都沒有。

洪婉臻也指出，部分業者並未提供車體安心保障方案讓民眾加購，導致110年至112年3月，共享機車業者向會員求償次數計2639次、求償金額高達1913萬3682元，平均求償金額為7250元，一旦車禍發生，車損索賠動輒上萬，讓民眾直呼吃不消。

交通局表示，共享機車可以提供大眾運輸族群偶爾使用汽機車需求，鼓勵民眾使用，進而減少汽機車持有，目前許可數汽車約2645輛，機車約有1萬2796輛。因共享機車為業者依據使用狀況界定營運區域，北市透過權利金折減方式鼓勵業者針對偏遠地區投入營運，目前已新增洲美公宅、中研院等地，未來將與新北討論，持續鼓勵業者擴大營運區。

交通局表示，為降低共享機車對停車格影響，北市也鼓勵業者與民營停車場合作，增加民眾借還車空間，並要求業者分散投放並主動調度移置違規停車車輛。