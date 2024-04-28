龍年主燈引糾紛 新北區長槓里長

新北市龍年主燈今年展出後移至北大特區萬坪公園續展，近來大雨當地里長擔心主燈電箱造成民眾傷害，要求樹林區公所改善未果後向民政局長林耀長陳情，引樹林區長洪崇鏈不滿，在里長群組直言「我已經到臨界點，若我不好跟市長講把我換掉」。

龍年主燈夜間燈光五光十色吸引民眾，近日因接連大雨，南園里長李培鈺希望樹林區公所改善主燈變電箱位置，避免民眾因近距離欣賞導致觸電，但公所認為無需改善。

洪崇鏈先傳訊息給里長表示「麻煩你們不要太多意見、那個都是有契約保險的」，隨後又在里長群組表示「現在區長是我，不要什麼事都跟前區長（林耀長）講，我已經到臨界點，如果覺得我不好，幫我跟市長講，把我換掉。」

李培鈺表示，改變電箱位置是為民眾安全，契約保險都是意外事發後的賠償。記者走訪發現，電箱已從地面高度調整到約2米5高的樹幹上。

李培鈺說，3月初，市長行動治理針對樹林兒三公園裝設監視器案，因市長侯友宜在場，公所信誓旦旦承諾協調後安裝，但日前里幹事聯繫會報區長又說公帑有限不予裝設，批評區長有針對性。

洪崇鏈表示，經評估後兒三公園周邊已有監視器，樹林共有42個里，若每個公園裡面都要裝監視器至少要花300萬元，還不含維護費用。若里長能自籌經費裝設可行，要看整體發展、有無必要性。