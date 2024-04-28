U-Sport審核久惹怨 體育局：加速派發

北市體育局推出升級版U-Sport計畫，限量4萬份運動抵用金一周即申請額滿，但不少民怨App註冊完卻遲遲未驗證、審核時間過長等，議員批政策倉促上路、各場館無法配合。體育局回應，加速審核派發抵用金，也到各場館加強輔導教學。

升級版U-Sport開放市民至合作的公民營場館「樂集點」運動集U幣，還加碼送1500元運動抵用金給23至64歲市民，可用於折抵運動入場、購買課程等。

新版上路卻惹來不少民怨，臉書粉專「U-Sport臺北樂運動」被灌爆，有人不滿註冊多日，卻遲遲未驗證會員狀態，批如果沒準備好，為何要急著推出？其他人則憂審核須7至10天，怕運動抵用金因卡在審核就被申請完，另有運動中心、配合廠商根本未收到活動細節，還無法提供集點。

議員鍾佩玲直言，上月曾提醒市府應提早公告活動、給緩衝期適應等，體育局為避免政策跳票，亟欲上路而疏忽細節，U-Sport活動已非首次舉辦仍出包，活動資訊宣達不及、各場館無法配合，審核時間過長也使市民無法即時參與。

體育局說，U-Sport升級版推出專屬App，民眾申請註冊後，尚須透過戶政系統稽核是否為台北市民，確認後才會派發1500元運動抵用金，現已於5個工作天完成3.6萬餘筆資料審查、派發抵用金，其餘正加速審核派發。

另外，註冊為會員者，即可至合作場館參與「樂集點」活動，相關細節均在App上清楚載明，未有無法集點情況，迄今累積1.6萬人次使用，回響踴躍，體育局已派員到各場館實地加強輔導教學，確保所有參與活動者可暢通使用。