兒童事故14年新高 北市設專業導護

台北去年12歲以下兒童因交通事故受傷有500例，為14年來最高。議員指出，校方長期讓教師、家長擔任導護人員，缺乏交通專業及公權力，難道要把交通安全的壓力移到教師、家長身上嗎？教育局回應，已盤點10校由義交、警察導護，也會研議擴大編列導護費。

交通部統計，去年12歲以下交通事故受傷500例，與2022年相比多了127人；13-17歲有458例，與前年相比多了9人。分析事故原因，75%為乘車發生車禍、18%為行人事故、6%為騎腳踏車事故，許多案例發生在校園周邊道路。

議員趙怡翔表示，現在導護人員由教師、家長擔任，但本身缺乏交通專業、公權力及市府授權的協調力，還要冒著生命安全來加強孩童通過穿越線的識別度。學校也只提供志工裝備與保險費，若不做導護還得擔心孩童被車撞。

趙怡翔說，教育局應把有交通安全專業的導護讓義交、員警執行，在上、下課時段確保校園周邊環境安全，市府要編列預算增加專業導護人員，可擴大到全市辦理。

延平國小校長陳清義表示，過去會以道德勸說希望讓教師負擔晨間導護，由於7時15分就開放學生入校，老師必須在教室內看著學生，現在已經很少有老師會站導護，假設強制要求教師站導護，人力調配會出問題，恐怕會衍生很多爭議。

陳清義說，若全由專業的義交或警察導護交通，當然樂見其成，不過工作負荷量變大，警方也會吃不消，現在北市國小有幾種模式，例如各班級家長輪流交通導護，或與教師及志工分工合作，也有學校能負擔經費，外包讓保全導護。

教育局長湯志民表示，學童交通事故數量提升，是因行人通道沒那麼完整，或是學校周邊交通環境複雜，造成學生上、下學困難，會研議跨局處、部會協調義交數量，並編列導護費用，將義交納入導護計畫中。

教育局指出，由於義交有總量限制，已經盤點10校周邊道路，在比較複雜的路口、交通號誌多、車流龐大的地方，會請義交與當地派出所協助指揮交通導護。在北市5千多位志工中，有1800位會接受警察局義交訓練，讓志工更專業，負責較危險的路口導護。