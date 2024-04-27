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歡慶台北建城140周年 活動由北門光雕秀揭開序幕

中央社／ 台北27日電

北市今歡慶建城140週年，北門光雕秀為週年揭開序幕，連串主題活動如古蹟日、台北時裝週等；文化局也啟動北門修復工程，包括大木構架等，預計2025年底完工。

台北市政府今於北門廣場舉行「台北建城140週年系列活動開幕式」，系列活動將由北門開幕活動為首，為接下來的音樂藝術季、台北漫畫城市、台北學、古蹟日、電影中的台北、台北時裝週等主題活動拉開序幕。

文化局表示，今晚以台北建城的象徵─北門做為活動起點，並由北市無形文化資產保存者百年軒社的台北靈安社表演北管樂聲開場，結合戲曲演出與周倉、關平兩大神將出陣，為台北140歲送上圓滿祝福。

緊接著「光映北門夜」光雕秀首映，以光為媒介，翻轉這座最具城市代表性的地標，同時演繹140年來文化、經濟、建設交揉下的台北，最後公布台北建城140週年主題概念「台北140，台北一百式」，不僅是建城的史觀，更以微觀視角分享台北生活中最重要的小事。

另外，在建城140週年之際，建城之初僅保留清代原貌的北門已有部分受損，文化局2021年完成修復及再利用計畫，2022年委託建築師事務所辦理規劃設計，並於今年開啟古蹟修復工作。

文化局指出，此次修復重點包括大木構架檢修、屋面及屋脊檢修、城門座內外石牆檢修、城門樓外牆檢修、城門板檢修等，總工程經費新台幣3200萬元，由文化部文資局補助1350萬元，其他由文化局支應，預計2025年底竣工，期望為這座百年建設奠下更堅固與長久的基礎。

市長蔣萬安致詞時表示，台北承載著過去的歷史記憶裡，這些故事不斷堆疊演進，造就現在活躍奔放的首都，加上台北市立動物園建園110年、捷運公司成立30年，是相當具有歷史文化的一年，歡迎民眾共襄盛舉140週年系列活動，感受更自由動人的台北。

北市 北門 古蹟 文化局

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