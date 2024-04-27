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創業者英語能力不足 新北青年局提供2課程弭平學用落差

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為弭平「學用落差」，新北市青年局今年與企業龍頭思科、AIT合作，提升創業團體的英語能力，不會在簡報提案時，因為對英文沒自信，不敢表達創業理念。圖為新北市113年青年英語學習社實體工作坊上課照。圖／新北市青年局提供
為弭平「學用落差」，新北市青年局今年與企業龍頭思科、AIT合作，提升創業團體的英語能力，不會在簡報提案時，因為對英文沒自信，不敢表達創業理念。圖為新北市113年青年英語學習社實體工作坊上課照。圖／新北市青年局提供

新北青年人口有120萬人，充滿許多軟硬體人才，也常代表新北出國比賽。但許多創業團體卻因英語能力不足，不論是提案或出國參展，無法完整表達創業理念，甚至落選等，出現「學用落差」。青年局為解決此落差困境，陸續提供相關課程，像是提供商務英語課程等，希望提升新北青年國際競爭力。

青年局長邱兆梅舉例，在任職期間，曾得知有單位帶領一群創業者到新加坡南洋理工大學，與學校老師互動時，創業者因英文能力不好，沒有語感，對自己沒信心，敘述創業點子時不敢開口，連稿子都念不流暢，非常可惜。

邱兆梅也有業界經驗，她說，台灣在資通、科技領域的技術或是做出來的東西都有高品質，但因為欠缺英語能力，對談時沒有信心，導致失去國際競爭力，非常可惜，台灣不缺技術人才，而是最缺溝通人才。

去年青年局首度辦理「國際交流青年志工培育計畫」時，也發現有些學生在做全英語的簡報時，非常緊張，害怕自己的詞彙太少，或是句子講太短，無法流暢完成簡報。

另外，青年局在「專業職涯諮詢」的過程中發現，就算是相對好找工作的資工系、資管科系畢業生，因為沒有工作經驗，容易在雇主徵人時被拒絕。

為了解決「學用落差」狀況，青年局與AIT合作，今年預計合作2期不同主題的課程，1期課程時數36小時，包含創業展能及職涯發展，將由AIT推薦講師教導如何製造創業簡報、學習商務英語、撰寫英文簡歷、英語面試及商務溝通等課程。

青年局表示，今年也與全球科技領導品牌思科（Cisco）簽署合作備忘錄（MOU），提供資通訊技術到數位技能應用的全方位培訓計畫，應對未來就業市場的數位能力需求。

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