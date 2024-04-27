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新店歷史建物重組完工 十四張園區今起開幕

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新店十四張歷史建築園區3棟歷史建築重組工程於2020年開工，重組工程完善回復剪黏、泥塑及彩繪等傳統技藝，再現三棟文化資產的歷史樣貌及藝術文化價值。圖為利記公厝。記者李定宇／攝影
新店十四張歷史建築園區3棟歷史建築重組工程於2020年開工，重組工程完善回復剪黏、泥塑及彩繪等傳統技藝，再現三棟文化資產的歷史樣貌及藝術文化價值。圖為利記公厝。記者李定宇／攝影

新北傳統工藝暨新店十四張城市記憶特展今開幕，今年完成重組工程的新店十四張歷史建築園區展出，結合有形及無形文化資產元素，搭配園區3棟歷史建築、規劃3大主題展覽，宣告新店十四張歷史建築園區開放啟用。

新店十四張歷史建築園區內啟文堂、利記公厝及文記堂等3棟歷史建築，早年為配合新北捷運環狀線及中央新村北側附近地區區段徵收工程拆遷重組，2020年開工並於2024年啟用。

新北市文化局規劃將歷史建築園區打造成市民日常休憩藝文場域，在園區內3棟歷史建築規劃3大主題展，其中啟文堂為新店與劉氏歷史脈絡展，文記堂為新北市傳統藝師工藝聯展；另於利記公厝由傳統建築彩繪保存者莊武男藝師展出數十件龍年主題創作。

新北市文化局長張䕒育表示，文化資產保存工作任重道遠，藝師們秉持職人精神默默耕耘數十載，未來展覽期間每月將規劃推出教育推廣系列活動，以無形文化資產結合有形文化資產，一起遇見工藝大師，邀請民眾在19位新北傳統藝師們帶領下認識並體驗工藝DIY之美。

文化局說，十四張歷史建築園區開放時間為周一至周日上午九點到傍晚五點，每月第一個周一休園，民眾至十四張歷史建築園區可免費入園參觀。

新北市傳統藝師吳宗霖以銅鑼作為開幕慶祝新店十四張歷史建築園區傳統工藝特展開幕。記者李定宇／攝影
新北市傳統藝師吳宗霖以銅鑼作為開幕慶祝新店十四張歷史建築園區傳統工藝特展開幕。記者李定宇／攝影
園區內三棟歷史建築規劃三大主題展，文記堂為新北市傳統藝師工藝聯展，展出製鼓、製墨、銅鑼、木雕等19位傳統工藝保存者工藝作品。記者李定宇／攝影
園區內三棟歷史建築規劃三大主題展，文記堂為新北市傳統藝師工藝聯展，展出製鼓、製墨、銅鑼、木雕等19位傳統工藝保存者工藝作品。記者李定宇／攝影
新店十四張歷史建築園區今日啟用，展出新北傳統工藝暨十四張城市記憶特展。記者李定宇／攝影
新店十四張歷史建築園區今日啟用，展出新北傳統工藝暨十四張城市記憶特展。記者李定宇／攝影

捷運環狀線 文化資產 新北 歷史建築

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