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網揪碧潭吊橋「橋名柱年分錯誤」 新北市1原因不更正：保存原貌

中央社／ 新北27日電
知名的新北市新店碧潭吊橋，橋名柱曾敲除原「昭和十二年」字樣，誤寫為民國二十五年；市府今天表示，因碧潭吊橋為市定古蹟，依法古蹟應保存原有形貌及工法，所以不會更正。圖為碧潭吊橋。聯合報系資料照。記者李成蔭／攝影
知名的新北市新店碧潭吊橋，橋名柱曾敲除原「昭和十二年」字樣，誤寫為民國二十五年；市府今天表示，因碧潭吊橋為市定古蹟，依法古蹟應保存原有形貌及工法，所以不會更正。圖為碧潭吊橋。聯合報系資料照。記者李成蔭／攝影

知名的新北市新店碧潭吊橋，橋名柱曾敲除原「昭和十二年」字樣，誤寫為民國二十五年；市府今天表示，因碧潭吊橋為市定古蹟，依法古蹟應保存原有形貌及工法，所以不會更正。

新北市新店區李姓民眾告訴中央社記者，他喜歡攝影，常經過碧潭吊橋，發現橋名柱上的「民國廿五年八月竣功」的用法怪怪的。

他將照片貼在臉書Facebook，網友回應，「竣功」應是日語用法；也有網友稱，當時落成應是使用日治時期的年號，但更換為民國年號時，發生錯誤。

網友稱，原名「碧橋」的碧潭吊橋更是重要地標。碧潭為台灣8景12勝之一，是國內外觀光知名景點，從許多黑白老照片可以看到以往日治時期橋梁照片，應更正為正確時間，以免錯誤年分鬧笑話。

觀光旅遊局今天回應記者詢問表示，依文化局委託中國科技大學的「新北市市定古蹟碧潭吊橋修復再利用計畫」，調查內容記載，吊橋橋名柱表面以馬賽克磁磚裝修，其上刻有「民國廿五年八月竣功」字樣，其中「民國廿五年」應非原貌，且年代也錯誤；原始字樣應為「昭和十二年」，即民國二十六年。

調查研究推測，1972年台灣與日本斷交後，內政部制訂一項新法令，橋名牌原始字樣，可能因此遭敲除而變造。

觀旅局表示，交通部觀光署觀光統計，113年截至2月底，有高達33萬人次遊客。吊橋於102年8月列為市定古蹟，依法「古蹟應保存原有形貌及工法」。

官員表示，吊橋主管機關是文化局，管理機關是觀旅局，現況橋名柱屬於古蹟的一部分，即使年分錯誤，也應維持目前形貌保存，無法修繕更正。

古蹟 吊橋 新北 碧潭

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