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議員籲不續租台北市區監理所 市府將行文促搬遷

中央社／ 台北27日電
台北市八德路四段監理所。圖／報系資料照
台北市八德路四段監理所。圖／報系資料照

服務50多年的台北市區監理所搬遷再引關注，議員指出，議會已提附帶決議，北市府應不再續租；北市交通局今天表示，已改1年1租，近期將函文給交通部，表達有使用需求。

位於台北市八德路的台北市區監理所，服務超過50年，土地屬北市府持有，並以每年簽租約方式，提供交通部公路局使用，過去曾發生市府租約結束後不續約議題，讓監理所面臨搬遷困境。

國民黨籍台北市議員秦慧珠透過質詢表示，市府曾提出南松山地區發展再生計畫，其中規劃活化再利用八德路監理所、南松市場等公有土地，盼引導地區再發展。

她說，針對監理所搬遷，議會在民國107年曾通過附帶決議，要市府2年後不續約，但市府不理，109年仍續約；議會111年再提附帶決議，要市府不續約並通知監理所盡快搬遷，但去年仍租給監理所。

她指出，依市府提出南松山地區發展再生計畫，規劃把八德路監理所土地，興建為松山區行政大樓及社福大樓，除能服務市民也可促進當地發展，且依資料，監理所估116年搬遷，事後因經費不足，可能延至118年，市府應盡快要求監理所搬遷。

國民黨議員耿葳發布質詢資料表示，八德路監理所可能遷至文山區羅斯福路6段附近，但因鄰近住宅區，若確定搬遷恐影響當地交通，交通局應開說明會讓居民了解相關訊息。

北市交通局指出，八德路監理所合約從3年1租，已改為1年1租，1年租金約新台幣1000多萬元，此塊土地後續開發計畫，皆有陸續告知交通部，經議員要求後會再次發文。

北市停車管理工程處表示，八德路監理所預定搬遷移至羅斯福路6段附近的中央用地，且合約規定，北市府針對此土地後續開發計畫若已完備，且準備動工，可解除合約並收回土地，將再發文通知監理所搬遷，若仍決定續租，將呈報府級討論。

交通部 北市 秦慧珠 議員

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