北市U-Sport升級推專屬App 甫上路民怨難用灌爆臉書粉專

北市體育局升級版U-Sport台北樂運動計畫4月17日上路，推出專屬App，開放公民營場館運動集U幣、加碼送1500元運動抵用金，結果上路一周，不少民怨註冊完無法集點、配合廠商沒收到活動細節等，議員批政策倉促上路，活動宣達不及。體育局回應，加速審核派發抵用金，也到各場館實地加強輔導教學。

升級版U-Sport開放市民至合作的公民營場館「樂集點」運動集U幣，還加碼送1500元運動抵用金給23至64歲市民，可用於折抵運動入場、購買課程等，限量4萬份一周即申請額滿，目前已派發逾3.6萬份至符合資格者的U-Sport App會員帳戶，其餘持續審核，7月31日前使用完，系統8月將再給1000元。

然而，新版上路卻惹來不少民怨，臉書粉專「U-Sport臺北樂運動」被灌爆，有人不滿註冊多日，卻遲遲未驗證會員狀態，批如果沒準備好，為何要急著推出？其他人則憂審核須7至10天，怕運動抵用金因卡在審核備申請完，另有運動中心、配合廠商根本未收到活動細節，還無法提供集點。

議員鍾佩玲直言，上月曾提醒市府應提早公告活動、給予緩衝期適應等，她批體育局為避免政策跳票，亟欲上路而疏忽細節，U-Sport活動已非首次舉辦仍出包，活動資訊宣達不及、各場館無法配合，審核時間過長也使市民無法即時參與，因此要求盡速檢討上路現況、與合作場館的訊息布達及技術協助，同時檢討審核資格時間。

體育局說，U-Sport升級版推出專屬App，民眾申請註冊後，尚須透過戶政系統稽核是否為台北市民，確認後才會派發1500元運動抵用金，現已於5個工作天完成3.6萬餘筆資料審查、派發抵用金，其餘正加速審核派發。

另外，註冊為會員者，即可至合作場館參與「樂集點」活動，相關細節均在App上清楚載明，未有無法集點情況，迄今累積1.6萬人次使用，迴響踴躍。