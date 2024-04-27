食安連爆 北市稽查員爆出走潮

台灣食安事件連環爆，北市衛生局稽查科員額64人，得處理每年平均近8.7萬件食安稽查，工作量繁重，近5年平均離職率28%，現有人力僅58人，議員憂衛生局計畫未來增聘27人，短期緩不濟急，建議向中央爭取補助、研議稽查獎金。衛生局允諾，向中央爭取各項計畫以聘用人員協助專案執行，稽查獎金需再研議相關規定。

衛生局稽查科負責業務包含最大宗的食品類，以及醫政、藥政、化妝品、菸品、營業衛生等。稽查員從去年巴西蛋案開始，幾乎不太有休息時間，上月寶林茶室案發生時，還在處理蘇丹紅後續，同時卡超過5個稽查專案。

議員汪志冰昨在議會警政衛生部門質詢指出，2019年至2023年6大類稽查年均14萬件，食安去年就占近9萬次稽查，每次出訪耗2、3小時，假設全年無休，每人平均得負責1390件，還不含醫政、藥政及突發食安事件等業務。

汪志冰說，稽查人員近5年平均離職率28%、調職率10%，從招聘、訓練到獨立作業，最少要半年，過去曾公告4次卻招聘不到人，如今計畫未來增加27名，人力能否擴編到位，令人存疑。另外，衛生局工作壓力大，申請員工協談者5年間從38人增至62人，增幅超過6成，今年第一季已經有27人申請。

衛生局長陳彥元回應，團隊成員離職或調離現職，多少會影響團隊士氣，另補進新人仍須一段養成跟訓練期間，稽查量一定不如原本在職者，工作壓力就會轉移到團隊其他成員。稽查科長李慧芝坦言，人員異動頻繁，的確會造成現職同仁一定壓力，將盡快補上人力，但仍有一段養成期。

陳彥元允諾，向中央討論增聘員額經費，至於加給部分，因為不只衛生局有稽查工作，將審視相關辦法，是否有調整可能性，將於1個月內提出報告。衛生局補充，持續透過科室主管關心稽查人員身心狀況，鼓勵同仁多使用員工協談服務，適時緩減壓力。

一名資深稽查人員透露，稽查人員離職原因不外乎工作壓力大，其次是生涯規劃、想回家鄉服務、婚後就近與另一半在同一縣市等考量。人力少，業務量當然會加上去，晚上要加班、假日要出勤，休息時間變少、壓力變大；然而，加班有上限，因此要在最精簡人力的狀況下，把事情做好。只要有新人進來，就可以分攤工作壓力。