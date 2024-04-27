新北消防補助 鎖定納管工廠

近日新北工廠火災頻傳，經發局與消防局合作，加強納管工廠查察頻率，推出納管工廠消防改善補助計畫，供業者申請相關補助經費。經統計符合資格申請業者共1228家，已有163家業者送申請書。

經發局表示，新北符合申請消防補助的業者中，包含納管工廠726家及特定工廠502家，可依工廠規模及增設的智慧遠端監控防減災系統，分別補助2萬至22萬元，補助經費共2400萬元，補助受理名額不限，依通過補助款核銷順序給經費。

經發局長何怡明表示，依工廠管理輔導法規定，工廠改善計畫經審查核定者，應於核定2年內改善完成，此次將工廠納入消防補助，第一波直接鎖定製程涉危險物品，且未完成消防改善的納管工廠，全面加強訪查頻率，著重廠內消防安全設備是否符合標準，及業者所申報的危險物品是否與實際狀況相符。

何怡明表示，過去部分業者雖有提出相關計畫，但態度不積極，此次盼軟硬兼施，輔導納管工廠在期限內，利用新北消防補助計畫盡速完成消防改善，提升防災能力，早日轉型為合法工廠永續經營。

何怡明說，已函請業者盡速自主提報「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」，嚴格督促控管。

針對新核定改善計畫的納管工廠，核定函中也將同步要求工廠提出前述期程規畫，若沒在期限內提送消防改善證明文件者，將無法申請展延。