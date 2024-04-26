北市試辦左轉牌面 蔣萬安：再辦3個月觀察成效

台北市長蔣萬安去年 9月指示增設左轉標牌以降低事故，試辦3個月。交工處今天表示，試辦後事故與取締量下降，但道安委員認為需更細緻分析。蔣萬安裁示，再續辦3個月觀察成效。

蔣萬安在去年9月的道安會報指示，北市警局應提供未依號誌指示左轉而肇事的多事故路口及違規熱點，再由交通管制工程處研議增設標誌牌面提醒用路人，試辦3個月後檢視成效。

交工處今天在道安會報公布，經3個月試辦，沒有發生A1事故（當場或24小時內死亡），取締量也有減少，試辦15處路口為警察局分析的多肇事、高取締件數，3處為發生過A1的路口，包含仁愛路復興南路、港墘路堤頂路，以及中正路承德路口。

交工處統計，整體事故數量與取締量減少，但也有零星路口微上升。道安委員認為樣本數過少、試辦期間也短，且牌面的綠色箭頭可能與燈號互相干擾。

道安委員指出，見警率這個因素也要排除，用路人會因為警察加強取締而格外注意，不一定就是增設牌面的功勞，看號誌燈左轉是考駕照時就該學會的，綜合以上因素，交工處及交通警察大隊須做更細緻分析。

蔣萬安表示，肯定各行政區針對A1路口做肇事分析與交通安全宣導，試辦3個月是有點太短，且車流經過不一定會注意到牌面，研議是否能從字體等其它方面加強，左轉指示牌面再續辦3個月，觀察成效。