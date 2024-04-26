車輛衝入淹水涵洞求救 淡水公所防汛演練逼真

新北市政府今(26)日啟動首長防汛視察，由副市長劉和然帶隊，新北市政府水利局、工務局、民政局、消防局等視察淡水河北側沿河平面道路工程及淡水竹圍捷運站旁防災演練情形，淡水區公所結合了民生里防災社區防災士及志工、防災企業及防災協力商店等，進行複合式防災演練，模擬車輛衝進已經淹水的涵洞當中造成人車受困，而消防隊員立即整裝進到涵洞中將駕駛救出，情況相當逼真。

今年四月份花蓮強震讓全台灣人意識到防災的重要性，這個星期劇烈天氣將持續影響台灣，加上5月到了防汛期，今天上午，新北市政府啟動首長防汛視察，由副市長劉和然帶隊，新北市政府水利局、工務局、民政局、消防局等視察淡水河北側沿河平面道路工程及淡水竹圍捷運站旁防災演練情形。

淡水區公所結合了民生里防災社區防災士及志工、防災企業及防災協力商店等，進行複合式防災演練，其中更模擬車輛衝進已經淹水的涵洞當中造成人車受困，而消防隊員立即整裝進到涵洞中將駕駛救出，情況相當逼真，另外還有演練情境包括疏散撤離、緊急搶救、道路搶通等情境。

新北市副市長劉和然表示，這次在地震過後山區土石容易鬆動，加上強降雨可能會造成土石流災情，而這次防汛演練更加入土石流防範，更要特別小心，近年受全球氣候變遷影響，位處亞熱帶區域的臺灣，亦頻頻出現極端降雨事件，為減輕當災害來臨時造成的威脅，保障市民生命財產安全，另外這次演練地點B2橋涵洞更是淡水淹水警示區，紅樹林有線電視即時監控更提供最新影像一起參與防汛。

區長巫宗仁表示，區公所作為防災的第一線，結合民間、企業與公部門的力量，當災害真的發生時，才能有效將災害的損失降到最低。

副市長劉和然在觀看演練後除了對淡水區本次演練及防汛工作準備表達肯定外，也特別強調，現今災害類型態樣繁多，極端氣候及強降雨事件頻傳，各單位在面臨災害時絕不可掉以輕心，更需要在災害發生前未雨綢繆，防範未然，才能保障市民安全。更期許本次的演練可以喚起大家的投入與重視，攜手面對未來可能的災害與挑戰。