瑞芳龍川里共餐好熱鬧 觀天下有線捐贈加菜金

到了中午的時間，美味的料理擺上桌，這是每週五瑞芳區龍川里辦理的老人共餐，里內共餐經營已經滿一週年了，每次共餐都會有6、70位長者來參加，十分熱鬧，在地經營的觀天下有線電視今(26)日也特地來一起同歡，還致贈加菜金，希望龍川里的老人共餐能夠一直持續下去。

龍川里每周共餐的菜色全靠10位熱情的志工，大家一起發想每周的菜色，然後開出的菜色就由提出的志工來料理，所以每周的料理菜色都不相同，口味也不盡相同，讓參與的長輩每周都可以吃到不同又美味的料理。

龍川里長賴鴻春表示，共餐經營一個月差不多要1萬多元，所以自己找了里內的朋友贊助一個月一千元，做了一年了，參加長者都說菜色不錯，也很感謝觀天下有線電視有看到龍川里的共餐，也很感謝觀天下的熱情贊助，讓共餐菜色更美味。

觀天下有線電視經理陳文龍表示，龍川里的老人共餐辦的真的很好，所以觀天下有線電視特別來共襄盛舉捐贈加菜金，希望老人共餐能辦得越久越好，老人家都一起來開心吃飯。

老人共餐的經營十分不容易，在里長和里內志工持續不斷的努力之下，參與共餐的長者越來越多，大家一起走出家門吃飯、聊天，讓生活更豐富，也期許透過企業捐贈的拋磚引玉，讓更多人一起關心長輩的老年生活。