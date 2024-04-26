捷運開發促家族凝聚向心力 帶動寫族譜探源尋根

十四張是新店最早發源地，因捷運環狀線的開發，凝聚各家族力量推動保留家廟與古厝文化資產。劉氏家族也成立宗親會，與中研院辦學術研討會，邀請全台各老家族尋根並書寫族譜。

清朝以來，陸續有陳、劉、林、連等4大姓來台開墾十四張；新店劉氏屬於「大坪林劉氏」系統，先祖自福建泉州府安溪縣，拓墾範圍深入景尾（現今北市景美）、木柵及青潭山區，是大文山地區發跡最早的家族之一。

因捷運工程緣故，劉氏祭祀公業、民代、文史工作者，共推保留3棟歷史建築異地重組，免於拆除命運。家族也因此組成「中華啟文堂劉氏宗親會」，為所屬支派宗親安排交流外，會長劉啟群並接觸台灣各地區的劉姓宗親，促成台灣劉姓家族總會，結識、交流、凝聚彼此宗族情誼。

劉啟群告訴中央社記者，數年來與中央研究院、政治大學台灣史研究所、政大民族學系、各方文化人士共同推動家族史，辦口述歷史工作坊、並書寫族譜，從墾拓發展與地方創生等，與各家族代表探討文史記錄的面面觀。

在112年9月舉辦的「啟文堂劉氏家族史暨台灣老家族史學術研討會」中，由中央通訊社董事長李永得，主持台南市府客委會主委古秀妃發表的「六堆客家與台南客家—反思客語與文化復振」等論文。李永得當時致詞時表示，對宗親會與文化界探討自己的歷史、充實北台灣歷史內涵，表示敬意。

目前已退休的前中央研究院特聘研究員許雪姬，當時也發表「老家族中的女性角色」，分析各家族譜中的女性角色，並舉出幾個老家族的婦女史為例，幫與會者瞭解女性角色。

新北市文化局表示，隨現代生活型態轉變，家族觀念日漸式微，「十四張」代表祖先開拓新店這塊土地的文史意涵，日前由新北市文史學會專案執行長夏聖禮發表「藜閣留輝—大坪林劉氏寬記支派六記研究」新書。

夏聖禮接受記者電訪表示，3年前，應大坪林劉氏寬記（丹夫公）宗親聯誼會劉新強邀請撰寫此書，期間承蒙家族協助，及十四張安溪陳氏、柏葉林氏派下宗親的資料諮詢，最終突破研究瓶頸的是劉金池（高記堂）所提供的一批日治時期存留的契字與鬮書（分家分產的契約書）。

夏聖禮說，這是劉啟群邀他一同觀看的珍貴且重要的文件資料，才有機會探討在地發展的故事，並在十四張B單元區段徵收區域內，保存文化記憶。

他說，這些鬮書或契字，都是近代新店地方史上重要的史料，也是十四張家族間發展與變遷的歷史見證。如今，族譜的修輯仍是宗族內大事，唯有落實家族源流的歷史書寫，才能承繼家族的根深價值。