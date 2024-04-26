台北市水源路周日早上9時起，第二車道封閉施工，中正二警分局提醒用路人及早改道，北市工務局新建工程處，將於28日（周日）9時起至5月28日（周二）下午5時止，進行中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-PD1墩柱施工作業，施工期間封閉水源路慢車道第2車道（廈門街至中正橋下）。

北市中正二警分局提醒駕駛人，因應水源路慢車道第2車道封閉，建議提前改道路線如下：

一、水源路（平面往萬華方向）：封閉範圍僅限水源路慢車道第2車道（廈門街至中正橋下），師大路至廈門街保持正常通行。 二、水源快速道路（往北）：無影響。 三、水源快速道路（往南）：無影響。