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北市中正橋改建作業為期一個月 水源路封閉部分車道

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市中正橋進行改建作業，為期一個月，水源路部分車道封閉，用路人可提前改道。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正橋進行改建作業，為期一個月，水源路部分車道封閉，用路人可提前改道。記者廖炳棋/翻攝

北市水源路周日早上9時起，第二車道封閉施工，中正二警分局提醒用路人及早改道，北市工務局新建工程處，將於28日（周日）9時起至5月28日（周二）下午5時止，進行中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-PD1墩柱施工作業，施工期間封閉水源路慢車道第2車道（廈門街至中正橋下）。

北市中正二警分局提醒駕駛人，因應水源路慢車道第2車道封閉，建議提前改道路線如下：

一、水源路（平面往萬華方向）：封閉範圍僅限水源路慢車道第2車道（廈門街至中正橋下），師大路至廈門街保持正常通行。

二、水源快速道路（往北）：無影響。

三、水源快速道路（往南）：無影響。

為維護行車順暢，警方已預先規劃員警及義交人員，在改道沿線路口指揮疏導並加強路況查報，敬請駕駛人配合員警及義交人員的交通管制及疏導措施，施工期間避免行經管制路段或提前改道平面道路，以維行車安全。

台北市中正橋進行改建作業，為期一個月，水源路部分車道封閉，用路人可提前改道。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正橋進行改建作業，為期一個月，水源路部分車道封閉，用路人可提前改道。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正橋進行改建作業，為期一個月，水源路部分車道封閉，用路人可提前改道。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正橋進行改建作業，為期一個月，水源路部分車道封閉，用路人可提前改道。記者廖炳棋/翻攝

北市 廈門 車道

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