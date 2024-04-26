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工廠火災頻傳…新北經發局推消防改善計畫 最高補助22萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市經發局與消防局合作，加強納管工廠查察頻率，推出「納管工廠消防改善補助計畫」。圖／新北市經發局提供
新北市經發局與消防局合作，加強納管工廠查察頻率，推出「納管工廠消防改善補助計畫」。圖／新北市經發局提供

近日工廠火災頻傳，除了業者面臨巨大財損外，更衍生空汙問題，引起社會高度關注。新北市經發局與消防局合作，加強納管工廠查察頻率，推出「納管工廠消防改善補助計畫」，供業者申請相關補助經費。經發局統計，符合資格申請業者共1228家，已送申請書的業者有163家。

經發局統計，新北可申請消防補助業者有1228家，包含納管工廠726家及特定工廠502家，並依工廠規模及所增設的智慧遠端監控防減災系統，分別補助2萬至22萬元不等。補助經費共2400萬元，補助受理名額不限，依通過補助款核銷順序給予經費，目前有意願申請消防補助共163家業者。

經發局長何怡明表示，依據工廠管理輔導法規定，工廠改善計畫經審查核定者，應於核定2年內改善完成。新北首推納管工廠消防補助，第一波直接鎖定製程涉及危險物品，且尚未完成消防改善的納管工廠，全面加強訪查頻率，訪查重點即是廠內消防安全設備是否符合標準，以及業者所申報的危險物品是否與實際狀況相符。

何怡明表示，尤其近日工廠火災頻傳，涉及公安問題，過往有些業者雖有提出相關計畫，但態度不積極，此次盼以「軟硬兼施」策略，輔導納管工廠於期限內，利用新北消防補助計畫盡速完成消防改善，提升防災能力，早日轉型為合法工廠永續經營。

何怡明說，經發局已函請業者盡速自主提報「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」，嚴格督促控管。針對新核定改善計畫的納管工廠，核定函中也將同步要求提出前述期程規畫，若未於核定改善期限內提送「消防改善證明文件」者，將無法申請展延。至於已完成消防改善的業者，可向經發局申領相關補助經費。

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