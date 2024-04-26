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北市運動抵用金1週搶光 7月底前用完再發1千元

中央社／ 台北26日電

北市體育局表示，U-Sport 4萬份1500元運動抵用金迴響熱烈，1週內就被搶光。此外，7月底之前將這1500元用光，8月上旬北市再發1000元運動抵用金，動越多賺越多。

體育局17日推出升級版「U-Sport台北樂運動」計畫，除開放全體台北市民可至合作的公民營場館「樂集點」運動集U幣外，並針對23至64歲的市民加碼送1500元運動抵用金。

體育局今天表示，限量4萬份的運動抵用金短短1週即申請額滿，現已停止申請並陸續審核派發中，而未申請到的市民仍可下載U-Sport APP，到各合作運動場館參加「樂集點」活動，累積滿指定次數的U幣，便可參加8月及12月的「好康抽」活動，好禮包括電動機車、自行車、運動手錶等，總價新台幣200萬元。

體育局說，已派發3.6萬餘份至符合資格的市民U-Sport APP會員帳戶，其餘將陸續審核、依序派發；而市民收到1500元運動抵用金，可立即至各合作運動場館使用，折抵運動入場、購買課程、場地租借等。

體育局說，7月底之前將1500元運動抵用金使用完畢，系統將於8月上旬再派發1000元運動抵用金，動愈多、賺愈多。

體育局指出，U-Sport上路1週，已獲許多合作場館業者正面回饋與肯定，「樂集點」運動集U幣的迴響也非常踴躍，迄今已累積1.2萬人次使用；各場館也陸續推出專屬優惠方案吸客，包括士林運動中心有雕塑有氧、燃脂肌力有氧團課；信義運動中心體適能、游泳月卡組；大同運動中心游泳訓練班及及各式團體、運動家教班等，均可以1500元運動抵用金折抵享優惠價。

體育局歡迎各民營運動場館店家持續加入U-Sport行列，申請資格須於北市設立登記，並登記為競技及休閒運動場館業（J801030）或運動訓練業（J802010），凡有加入意願店家可至活動官網「業者申請」詳閱申請須知並進行填單，申請期限至113年10月1日止。

北市 運動 體育

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