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演習勿驚慌！模擬山腳斷層地震 北投、士林今響國家級警報

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市今天上午9時，針對北投、士林發放手機國家級警報「測試」。圖／北市府提供
台北市今天上午9時，針對北投、士林發放手機國家級警報「測試」。圖／北市府提供

台北市今天上午9時地震災害演練，針對北投、士林發出手機國家級警報測試，不少民眾都接到「台北市災害防救演習地震速報演練訊息」。台北市長蔣萬安也前往北市河雙21號碼頭視察。蔣萬安指出，今天的實兵演練跟過往有非常大的不同，採無預警的方式來直接現場下達指令，即刻緊急應變各項操作，最貼近真實災害發生時的各種模擬情境。

演習情境假定山腳斷層南段發生規模6.6地震，上午機國家級警報測試顯示「地震速報演練訊息，收到訊息請勿慌張。若遇實際地震應變「趴下、掩護、穩住」、Earthquake Disaster Drill。

蔣萬安表示，北市3月到4月總共進行4場的模擬演練，今天把平時沙盤推演的各項操作，來實際展現出來，另特別邀請日本東京搜救隊、新加坡民防部隊，以及美國加州搜救隊一起參與演練，模擬屆時當真實災害發生，各國所派遣的援救隊落地後，如何將這些支援力量跟相關資源能夠投入救災行列，這也是跟過往有很大的不同。

上午的實兵演練想定的災害，是以山腳斷層規模6.6地震及災害發生，台北市5個行政區震度5強、6弱的情形，而北投士林是重災區，以此情境作規畫這次實兵演練。蔣萬安指出，面對各項的突發狀況，不只是第一時間即刻的搶救、搜救，還有包括整個民眾的安置、醫療資源的盤點，以及後勤資源的補上，把平常的訓練展現出來。

蔣萬安致詞時指出，做這些所有的沙盤推演兵棋演練，其實就是要秉持著料敵從寬、禦敵從嚴的態度做好萬全的準備，面對災害來時做好應變作為，另外一個很重要就是「防災重於救災」把預防準備做好，相信就能因應災害來臨時的狀況。

北投 國家級警報 地震 演習 蔣萬安

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