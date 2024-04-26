釐清3大案真相 蔣萬安：當事人不用提前焦慮

北市台智光、北士科和京華城等三大案爭議，引發藍綠白混戰，甚至引起前、後任市長郝龍斌、柯文哲陣營隔空互嗆心裡有鬼，市長蔣萬安說，事實是最好的一面鏡子，「一照真相就會出現」；他強調，當事人不必太緊張，也不用提前焦慮。

台智光等案現由市府政風處調查，郝龍斌認為，柯文哲被質疑圖利京華城容積率一案，柯「因為心裡有鬼」沒正面回答問題，民眾黨發言人吳怡萱反擊，「心裡有鬼」這句話應該還給郝龍斌，因為現在台智光是「真的有鬼」，郝龍斌才需要回答問題。

蔣萬安昨說，事實是最好的一面鏡子，市府的立場就很清楚，相關各界有疑慮的案子，都會釐清，且送政風啟動調查，就是要呈現事實，給市民清楚的交代。

前副市長黃珊珊批評北市府故意誤導北士科T17、T18僅一家投標，並舉現在內湖區潭美段設定地上權案權利金降幅高達16.1％仍無人問津、繼續流標，質疑蔣市府為何要降權利金？還會不會再降？蔣萬安指出，當事人都不用太過緊張，也不用提前焦慮，急著把另外一個標案拉進來。

蔣萬安表示，現在正在進行的潭美段，也是被分成兩塊，但是兩塊處理方式都是一致的，外界會有疑慮的是北士科T16這一塊，以及隔壁的T17、T18，處理方式卻不一樣，一邊需要投資計畫書，T17、T18卻不用投資計畫書，希望能夠釐清相關事實。