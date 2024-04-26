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8年整建34校老校舍 議員批太慢

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

0403大地震震出北市校園老舊問題，共162校通報災損，北市教育局規畫每年編40億預算，先整建需優先改建的34校，但議員憂心40年以上校舍有近千棟，進度太慢，要求校舍改建應組成專案小組統籌，並優先考量海砂屋改建；教育局表示，會研議可行性。

教育局昨赴議會教育委員會專案報告地震後校園改建進度，教育局統計，162校通報災損包含伸縮縫損壞、輕鋼架磁磚剝落，隔間牆裂縫等，其中160校狀況輕微，預計下月底前就能全數整修完成，景美女中及成德國小等2校較為嚴重，建物牆面、樓梯間等出現水泥剝落及柱裂，校方先調整教室安置學生，預計今年8月底修復。

局長湯志民說，北市所屬公立學校共有236校，校舍約1530棟，屋齡40年以上校舍數量932棟，部分有出現材料劣化情形，初步盤點8年內共有34校需優先改建，每年將編列平均40億專款，依額度排序各校改建，並從規畫設計、參建設計審議、都審等流程加速，避免工程延宕，每案改建5年內完成。

議員曾獻瑩表示，40年以上校舍超過900棟，若改建一棟花2億，教育局年編40億也要花40年以上才能改建完，「一年40億真的夠嗎」？且未來工程費恐還會上漲，應確認幾年以上校舍需列入改建，再估算經費，否則進度永遠落後。議員黃瀞瑩說，目前校舍改建都是由工程科主政，應重新盤點人力，讓校舍改建更快速、有計畫。

議員游淑慧也建議，教育局應對校舍改建組成專案小組直接主責，並借調人力；改建應優先考量屋齡及海砂屋，沒有大範圍剝落也應調整排序往前。

工程科長黃一正說，年編40億預算是依需求、執行量評估，若設定一個年限完成改建，實務上不可能；因此除改建外，每年也編約14億預算定期巡檢、修繕維護，海砂屋也列入改建評估優先排序條件。

黃一正強調，目前教育局負責工程相關約2股20人，增加人力當然可以做更多，工程科像幕僚單位，主要協助學校討論、規畫，如果組專案小組從工程單位借調人力，府內體制上可能會變動，需和府級討論可能性。

人力 教育局 議員

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